Juventus-Spezia, Allegri: “Partita che va aggredita per recuperare i punti persi. Di Maria è a disposizione”

Juventus-Spezia, la conferenza stampa di Allegri: “Abbiamo lasciato per strada quattro punti, vediamo di recuperarli. Di Maria è a disposizione”.

Vigilia di Juventus-Spezia, mister Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa. Bisogna riscattare gli ultimi due pareggi, contro Sampdoria e Roma, che hanno rallentato la corsa dei bianconeri verso la vetta.

Il mister livornese lo sa bene, e chiede alla squadra un atteggiamento aggressivo sin da subito. Juventus che potrà contare anche su alcuni rientri importanti. Primo fra tutti Di Maria, che dovrebbe entrare a partita in corso.

Nei prossimi 20 giorni, a partire da domani, giocherete sei gare: ha in mente alcune rotazioni rispetto alla gara contro la Roma?

“Non ho ancora deciso la formazione titolare, perché veniamo da una partita ravvicinata. Rientrano Di Maria e Fagioli. Domani è la partita più importante: abbiamo lasciato quattro punti per strada, dobbiamo recuperarli”.

Possibilità di vedere Milik titolare?

“Domani, come sempre, saranno importanti i cambi. Devo decidere se utilizzarlo con Vlahovic o portarlo in panchina”.

Parlando di giovani: come intende gestire Soulé, anche alla luce del fatto che ha dato spazio a Miretti in un match come Juve-Roma? Mi sembra che il messaggio fatto passare sia che giovani e più esperti abbiano le stesse possibilità…

“Innanzitutto chiamamoli calciatori, non giovani, perché altrimenti si dice che io voglia sminuirli. Miretti ha fatto una buona partita, ma dovrà recuperare. Certamente il giocare Juve-Roma gli ha dato maggior convinzione. Se i giovani son bravi giocano. E io ne ho fatti esordire tanti, che giocano ancora in Serie A. Soulé sta facendo bene, ma per ora sto facendo altre scelte. La Juventus, come tutte le grandi squadre, deve puntare a vincere. Io cerco di fare le migliori scelte in base alle partite”.

Come procede il rientro di Pogba?

“Non è ancora disponibile. Dalla prossima settimana inizia a correre e speriamo di recuperarlo al più presto”.

Domani può essere il turno di Gatti? Galtier vi ha “venduto” Paredes: cosa ne pensa?

“Di Paredes non parlo, perché è un giocatore del PSG. Bonucci fra due giorni sarà disponibile. Gatti? Sta facendo bene. Vedremo domani”.

C’è qualcuno che ha maggior bisogno di riposo?

“Abbiamo giocato tre partite e non credo abbiamo bisogno di riposo. Dobbiamo stare attenti e pensare allo Spezia. Domani è una gara più difficile rispetto alla Roma, che come scontro diretto si prepara “da sola”. Ci vorrà l’approccio giusto e grande rispetto per lo Spezia, perché dobbiamo portare a casa tre punti”.

Come giudica la prestazione di Danilo da centrale? Potrà ripetersi in futuro? Per quanto riguarda la fascia sinistra, dove arrivano i limiti dei suoi giocatori nell’adattarsi in quella zona?

“Danilo ha fatto una buona partita. Difensivamente abbiamo commesso degli errori, ma è normale che Danilo, non avendo mai fatto il centrale si debba adattare. Lui è quello che può fare tutti i ruoli difensivi. È molto importante”.

Tornando su Pogba: è preoccupato delle sue vicissitudini personali (tentativo di estorsione perpetrato dal fratello e altri complici ndr)?

“Gli infortunati lavorano a parte. Non l’ho visto”.

Parlava prima dei punti buttati: quanto è importante un percorso netto per evitare gli errori dello scorso anno? Quanto sono importanti i nuovi arrivi per stimolare la competitività all’interno del gruppo?

“I nuovi arrivi sono un vantaggio perché la competitività è sempre importante nel gruppo. Riguardo l’andamento in campionato: non bisogna avere dei picchi, ma viaggiare a velocità di crociera. Questi quattro punti persi pesano, ma possiamo recuperarli in seguito”.

Riguardo a McKennie: domani può essere della partita? Quanto deve fare, in termini di numeri, per sentirsi soddisfatto?

“McKennie ha giocato due ottime partite. Veniva da una lussazione alla spalla, e ha fatto il meglio che poteva. Sta crescendo di condizione, come tutta la squadra, e sono contento”.

L’agente di Fagioli, D’Amico, dice che in certe situazioni è più facile cedere giovani che giocatori che guadagnano 5/6 milioni: è d’accordo?

“Preferisco non commentare. Ognuno può esprimere la propria opinione. Di Fagioli, comunque, sono molto contento”.

Proprio sui giovani, per Fagioli e Rovella sembra vicina la cessione…

“Rovella è già in partenza, andrà al Monza. Per quanto mi dispiaccia, abbiamo deciso, insieme alla società, di fargli proseguire un percorso di crescita. Fagioli è della Juventus, e credo resterà della Juventus”.

Di Maria può giocare dall’inizio?

“Difficile giochi dall’inizio, ma è a disposizione”.