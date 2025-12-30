Juventus, Spalletti furioso all’intervallo contro il Pisa: richiamo duro per la mancanza di concentrazione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti non ha nascosto la propria irritazione per l’atteggiamento mostrato dalla Juventus nel primo tempo della sfida contro il Pisa. Una prestazione giudicata troppo distratta, al punto da spingere il tecnico a “farsi sentire” con decisione nello spogliatoio durante l’intervallo.

La Juventus ha comunque portato a casa una vittoria importante per 2 a 0 in trasferta, centrando il settimo successo nelle ultime otto partite, ma l’andamento della gara è stato molto meno tranquillo di quanto il risultato finale possa suggerire.

Un primo tempo sottotono che ha fatto infuriare Spalletti

Nel corso della prima frazione, il Pisa ha messo più volte in difficoltà i bianconeri, colpendo due legni e dando la sensazione di poter seriamente riaprire la partita. Secondo Tuttosport, proprio la mancanza di concentrazione e di compattezza della Juventus avrebbe fatto perdere la pazienza a Spalletti, descritto come “letteralmente impazzito” per l’atteggiamento dei suoi.

La squadra è apparsa disunita, poco aggressiva e troppo permissiva, concedendo fiducia a un avversario in lotta per non retrocedere. Da qui la scelta dell’allenatore di intervenire con un discorso molto duro negli spogliatoi, volto a scuotere il gruppo e a cambiare immediatamente l’approccio alla gara.

La svolta nella ripresa e i gol decisivi

Il richiamo dell’allenatore ha sortito gli effetti sperati. Nella ripresa, la Juventus è rientrata in campo con un atteggiamento completamente diverso, più ordinato e attento nelle letture difensive. I gol di Pierre Kalulu e Kenan Yildiz hanno poi messo al sicuro il risultato, consentendo ai bianconeri di chiudere la partita e conquistare tre punti fondamentali.

Grazie a questa vittoria, la Juventus è salita al quarto posto in classifica, con due punti di vantaggio sulla Roma, che però deve ancora disputare la propria partita contro il Genoa.

Il successo contro il Pisa conferma il buon momento della squadra sotto la guida di Spalletti, ma allo stesso tempo evidenzia come il tecnico non sia disposto a tollerare calo di attenzione e superficialità, nemmeno quando il risultato finale sorride alla Juventus.

