Juventus-SPAL Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 27-01-2021

Juventus-SPAL, partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà visibile in chiaro in diretta tv su Rai 1 ed in streaming sulla piattaforma Rai Play. Previsti alcuni cambi per Pirlo, Marino vuole l’impresa

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà la SPAL all’Allianz Stadium nella partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

I bianconeri hanno ritrovato la strada della vittoria in campionato ed ora vogliono continuare la striscia positiva. La partita non è affatto proibitiva, con la Juventus che affronterà una squadra di Serie B, ma non dovrà abbassare la guardia per evitare sorprese.

La SPAL, come detto, è l’unica formazione di Serie B ancora in gioco e non andrà a Torino per farsi una gita. I ferraresi, dopo il Sassuolo, sognano un’altra impresa e di far capitolare anche gli attuali campioni d’Italia.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e SPAL

Pirlo dovrebbe effettuare alcuni cambi a partire dalla porta. Tra i pali ci sarà Buffon che farà riprendere fiato a Szczesny, in difesa Demiral sarà al fianco di De Ligt al posto di Chiellini e Bonucci con Danilo e Frabotta sulle corsie laterali. A centrocampo Arthur farà coppia con Rabiot, mentre sugli esterni agiranno Chiesa e Bernardeschi. In attacco sarà Morata a far coppia con Kulusevski.

Marino sceglierà il miglior undici possibile per tentare l’impresa. Sarà 3-5-2 per la SPAL con Berisha in porta, Tomovic, Vicari e Ranieri saranno i tre difensori, a centrocampo spazio a Missiroli, Valoti ed Esposito, con Strefezza e Sala ad agire sugli esterni. In attacco sarà Floccari ad affiancare Paloschi, con il primo che punì la Juve nell’ultima vittoria della SPAL contro i bianconeri

Probabili formazioni Juventus-SPAL

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Demiral, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Arthur, Bernardeschi; Morata, Kulusevski. All. Andrea Pirlo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Missiroli, Valoti, Esposito, Sala; Floccari, Paloschi. All. Pasquale Marino

Dove vedere Juventus-SPAL in Diretta TV e Streaming Live

Juventus-SPAL, partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 e Rai 1 HD, con prepartita a partire dalle ore 20:30.

Sarà possibile vedere Juventus-SPAL anche in streaming live sulla piattaforma Rai Play, servizio di streaming online della rete nazionale. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-SPAL

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-SPAL in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-SPAL

Non ci sono precedenti tra Juventus e SPAL per quanto riguarda la Coppa Italia, mentre in totale bianconeri e biancazzurri si sono affrontati in 6 occasioni, 3 delle quali a Torino. In questi tre confronti la Juventus è sempre uscita vittoriosa, l’ultima volta a Settembre 2019 per 2-0 (reti di Pjanic e Ronaldo).

La SPAL non ha mai vinto in casa della Juventus, mentre ha trovato il successo solo in casa, l’ultimo ad Aprile 2019. I ferraresi rinviarono la festa scudetto deI bianconeri imponendosi 2-1 e fu proprio un gol di Floccari, dopo la rete di Bonifazi, a portare 3 punti che furono pesantissimi per la salvezza.

Attualmente quinta in Serie B, la SPAL in trasferta ha vinto solo 3 partite su 10, pareggiandone 4 e perdendone 3. La Juventus allo Stadium ha mancato l’appuntamento con la vittoria solo con Fiorentina, Verona ed Atalanta. Una partita molto proibitiva per la SPAL che cercherà un’impresa che definire eroica sarebbe un eufemismo.

