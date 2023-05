Juventus–Siviglia , dove vedere il match valido per l’andata delle semifinali dell’Europa League. La partita si giocherà giovedì 11 maggio alle ore 21:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus – Siviglia sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, oltre che in diretta Streaming su DAZN, su Now e Sky Go per gli abbonati ad entrambe le piattaforme.

Juventus-Siviglia, andata delle semifinali di Europa League

Juventus–Siviglia. Bianconeri che sono reduci da una vittoria importante ottenuta contro l’Atalanta a Bergamo e dalla seconda posizione conquistata grazie alla contemporanea sconfitta dei biancocelesti a Milano contro i rossoneri. Una prestazione convincente per gli uomini di Allegri, dopo le ultime apparizioni non proprio esaltanti.

A condizionare il post del Gewiss Stadium ci sono state questioni che non hanno riguardano il campo, ma bensì il razzismo. Vlahovic preso di mira, lui che segna e risponde zittendo il pubblico bergamasco. Il tecnico toscano ha compreso le difficoltà del suo giocatore, ma il fatto che abbia segnato significa che non è stato sopraffatto da questi comportamenti beceri.

Dopo la partita ha elogiato la squadra con queste parole:

“I ragazzi sono stati bravi col loro comportamento, non dobbiamo disperdere energie nervose. Abbiamo vinto una partita importante, difficile, contro un’Atalanta forte, tanto più che era dal 19 marzo che non vincevamo in trasferta”. E ancora: “Oggi era il primo caldo, non era facile. Loro hanno corso molto nel primo tempo e iniziato a pressare, quando nel secondo tempo sono calati si sono aperti più spazi. Chiesa è entrato bene, sia lui che Vlahovic hanno lavorato bene in fase di non possesso abbassandosi, perché così una volta conquistata palla potevano attaccare gli spazi in contropiede. Federico ha dato una bella palla a Dusan: sul piano tecnico è un giocatore straordinario, oggi ha fatto vedere di essere anche migliorato sul piano tattico ed è quello su cui deve lavorare”. Juventus–Siviglia. Di fronte avranno una squadra andalusa che punta moltissimo sul trofeo. Rappresenta l’unica alternativa per poter essere ammessi ad una competizione europea il prossimo anno. Si trova a metà classifica nella Liga, con 44 punti all’undicesimo posto. Durante la stagione ha avuto parecchie difficoltà e il rischio concreto di retrocedere. Il Siviglia ha notevole esperienza in questa competizione. Negli ultimi diciassette anni ne ha vinte sei, quindi è una formazione da tenere in assoluta considerazione.

Juventus-Siviglia dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Siviglia

Juventus-Siviglia Data: 11 maggio

11 maggio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (Canale 201) Sky Sport (Canale 253)

Streaming: Dazn, Sky Go, Now tv

Juventus-Siviglia, match valido per l’andata delle semifinali di Europa League sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN, sy Sky Go e Now Tv. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console. È possibile farlo sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Juventus-Siviglia sarà visibile anche in tv grazie al collegamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K per i suoi abbonati.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Su Sky, così come su TV8, potranno sentire gli ospiti in studio commentare i risultati e vedere gli highlights delle due semifinali di andata.

Juventus Siviglia dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Siviglia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Siviglia le ultimissime

Consueto modulo per Allegri, con Vlahovic unica punta, assistito da Di Maria leggermente più indietro. Rugani, dopo l’impegno contro l’Atalanta, torna in panchina per lasciare spazio a Bremer. A centrocampo i soliti Fagioli, Locatelli e Rabiot, con sulle zone esterne Kostic e Cuadrado.

Il tecnico Mendilibar offre, invece, una versione più offensiva dei suoi. L’ex rossonero Ocampos, il vecchio metronomo del Barcellona Rakitic più un altro ex del nostro campionato come Lamela. Supporteranno l’unica punta En Nesyri.

Juventus Siviglia, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1) – Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All.: Allegri

SIVIGLIA (4-2-3-1) – Bono; Montiel, Bade, Marcano, Acuna; Fernando, Gudelj; Ocampos, Rakitic, Lamela; En Nesyri. All.: Mendilibar