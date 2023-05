Juventus-Siviglia, Allegri: “Il Siviglia è una squadra abituata a giocare queste gare, Vlahovic deve cercare di restare indifferente a determinate situazioni, Bremer domani non ci sarà.”

La Juventus di Max Allegri si gioca gran parte della stagione nel prossimo confronto delle semifinali di Europa League contro il Siviglia. I bianconeri cercheranno di sfruttare al meglio la prima gara in programma all’Allianz Stadium, nel tentativo di strappare un risultato positivo per poi gestire un eventuale vantaggio in Spagna.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli spagnoli “Domani è una semifinale di Europa League contro una squadra che ha vinto ben 6 volte questa competizione, quindi il Siviglia è una società abituata e molto esperta a giocare questo tipo di partite. Domani servirà grande attenzione, sarà una gara molto complicata contro un Siviglia molto molto forte.”



Il tecnico livornese ha poi continuato sulla nuova potenziale penalizzazione “Io non so cosa succederà. Noi attualmente abbiamo formato una corazza molto forte, dopo che oramai sono mesi che oscilliamo tra varie decisioni extracampo, quindi dobbiamo concentrarci sulle partite restanti e cercare di fare il massimo sul campo e il massimo vuol dire arrivare in finale di Europa League e poi bisogna difendere il secondo posto in campionato sul campo, indipendentemente da tutto quello che succederà.”



Su Di Maria e Milik “Lui sa perfettamente quello che deve fare. E’ un giocatore che nelle partite secche è stato sempre presente come si può evincere dalla sua carriera. L’arrivo di Milik non mi ha sorpreso, perché è un giocatore che conoscevamo. Mi ha sorpreso, però, dal punto di vista caratteriale perché è un ragazzo straordinario, un ragazzo equilibrato, ha dato molto alla Juventus e potrà dare ancora molto, sono molto contento del suo acquisto.”



Sulla situazione vissuta da Vlahovic a Bergamo “Non c’ho parlato, io credo che come ho sempre detto, per i ragazzi non è facile evitare il tutto quando vieni bersagliato continuamente, ma sarebbe bello restare indifferenti a queste cose e poi far fare alle autorità competenti il loro dovere di punire i responsabili.”

Allegri ha poi chiuso sulla difesa “Non ho deciso ancora nulla, l’unico che non ci sarà sicuramente è Bremer a causa di un infortunio muscolare. Gli altri stanno tutti bene e saranno a disposizione, bisogna solo affrontare questa partita con tutto l’entusiasmo e con la voglia di andarci a prendere l’obiettivo di giocarci la finale di Budapest.”