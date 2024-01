Juventus-Sassuolo dove vedere il match valido per la 20ª giornata di Serie A. La partita si giocherà martedì 16 gennaio alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Sassuolo sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Sassuolo, 20° giornata di Serie A

Juventus-Sassuolo. Bianconeri che sono reduci da un successo trovato all’ultimo istante contro la Salernitana in campionato. In Coppa Italia, invece…

La formazione di Allegri viaggia con una maggiore sicurezza rispetto agli altri anni. Sembra aver trovato una continuità importante, alla quale soli i nerazzurri sono riusciti fino ad ora a tenere testa. Il tecnico toscano, nonostante il successo ottenuto, trova degli elementi su cui lavorare in una sorta di continuus improvement:

Juventus-Sassuolo. “Nel complesso la partita è stata buona nonostante fossimo sotto, ma la cosa che non va bene è quando prendi gol nello stesso modo, la sensazione è che ogni volta che ci buttano la palla in area ci possono fare gol, dobbiamo lavorare su questo. Siamo peggiorati nella fase difensiva. La vittoria è stata importante, però, bisogna guardare anche quello che è peggiorato. Ci sono dei momenti in cui la squadra dà la sensazione di essere vulnerabile”.

Di fronte avranno un Sassuolo rinvigorito dalla vittoria contro la Fiorentina dello scorso turno. I neroverdi, inoltre, sono stati gli unici a battere i bianconeri nel girone d’andata (4-2). Sperano di ripetere l’impresa occorsagli in casa, ma sarà molto dura.

Juventus-Sassuolo. Il tecnico dei neroverdi risponde sulla situazione della sua squadra al termine del girone d’andata. Ecco le sue parole: “Abbiamo chiuso l’andata a 19 punti. Speravo di arrivare a 20, ma 19 è già un buon bottino… Stiamo finalizzando meno di quello che creiamo, perché abbiamo qualche giocatore meno efficace che deve crescere. Io lo sapevo. E’ normale quando si cambia e si investe sui giovani. La Serie A non aspetta nessuno, ma io sono molto fiducioso sul nostro obiettivo di salvarci”.

Juventus-Sassuolo, match della 20ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Sassuolo in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Sassuolo è a cura di Stefano Borghi affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Sassuolo , dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Sassuolo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Sassuolo, le ultimissime

Allegri dovrebbe proporre dall’inizio in avanti Yldicz a fianco di Vlahovic. Weah sulla destra, con l’esperimento di Cambiaso mezz’ala. 3-5-2 classico per i torinesi.

Dionisi, a sua volta, è moto felice per il successo ottenuto, potrebbe schierare la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina, In avanti Pinamonti come terminale offensivo, dietro di lui Berardi, Horstvedt e Laurentiè.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Kostic, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Weah; Yldiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Pedersen; Boloca, Henrique; Berardi, Horstvedt, Laurentié; Pinamonti. Allenatore: Dionisi