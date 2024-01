Juventus-Sassuolo 3-0, dichiarazioni post-partita, Allegri “Yldiz ha delle qualità innate, Vlahovic deve giocare stando sereno.”

La Juventus supere molto agevolmente anche la prova Sassuolo per 3-0 grazie alla doppietta di Valhovic e al ritorno al gol anche di Chiesa, il primo posto dista ancora solamente due lunghezze per i bianconeri.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa nel post partita per analizzare la gara dei suoi: “Nel calcio bisogna vincere le partite, conta solo quello, poi il resto non conta nulla. Stasera non era una partita semplice, giocavamo con una squadra che aveva vinto l’ultima gara contro la Fiorentina e che ci aveva fatto 4 gol all’andata. Il Sassuolo è una squadra che stasera, nel momento in cui la partita sembrava indirizzata bene, riusciva comunque a trovare soluzioni con giocatori bravi, quindi stasera ci hanno messo molto in difficoltà. Adesso bisogna pesare alla prossima contro il Lecce perché bisogna continuare su questa linea stando in silenzio.”



Il tecnico ha poi continuato sull’approccio: “Giocare contro di loro è sempre complicato perché tendono a spezzarti la partita e dopo quindi può succedere di tutto, come è successo all’andata a Sassuolo. Stasera ai ragazzi ho detto che bisognava dare una buona pressione e essere presenti sulle palle perse e anche quando non riuscivamo a farlo metterci dietro la linea della palla per rallentare le loro giocate. I ragazzi sono stati molto bravi a capire anche i momenti della partita perché è un segno di maturità e di gestione.”

Su Yldiz: “Giocatori che stoppano il pallone e lo passano come lo passa Yldiz ce ne sono pochi, lui difficilmente sbaglia le scelte e difficilmente il suo pallone arriva in modo sbagliato. Queste sono per me qualità innate che non gli ha insegnato nessuno, inoltre ha anche il gol nelle gambe e sono convinto che prima o poi gli arriverà il momento down. Ma lui deve restare sereno perché davanti abbiamo 5 attaccanti e quindi ce lo potremmo permettere.”



Su Vlahovic: “Vlahovic sta crescendo, oggi ha giocato molto bene rispetto, invece, all’ultima contro il Frosinone dove era subentrato con la voglia di fare gol, ma facendo una brutta mezz’ora. Deve restare sereno e tranquillo perché i gol li fa e quindi stasera ha giocato in maniera più lucida.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sullo scudetto: “Se c’è qualcuno davanti, c’è anche qualcuno che rincorre dietro. Noi dobbiamo stare sereni e pensare alla prossima contro il Lecce su un campo difficile e con una squadra difficile.”