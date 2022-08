Juventus-Sassuolo 3-0, Allegri: “Infortunio Di Maria? Cose che capitano. Vittoria che crea entusiasmo”

Juventus-Sassuolo 3-0, le parole di mister Massimiliano Allegri nel post match: “È una vittoria che ricrea entusiasmo. L’infortunio di Di Maria? Cose che capitano. Dobbiamo migliorare la gestione”.

La Juventus esordisce con una vittoria sontuosa: un 3-0 al Sassuolo che mette in mostra subito i nuovi acquisti. Primo fra tutti Di Maria, autore del gol che ha sbloccato la partita. Ma anche Bremer, schierato in coppia con Bonucci, si è dimostrato subito padrone della difesa, lasciando intendere di non aver subito il salto di qualità rispetto al Torino.

Tanta luce e un po’ d’ombra nella serata bianconera: proprio Di Maria è dovuto uscire, durante la ripresa, a causa di un problema all’adduttore sinistro. Ne ha parlato mister Max Allegri nel post partita. Queste le sue parole a riguardo:

“Angel c’ha sempre quella faccia lì, poi si stava divertendo… sono cose che capitano, l’importante è aver vinto la partita e ricreato entusiasmo. Siamo partiti bene, poi abbiamo perso qualche pallone in uscita è lì siamo andati un po’ in difficoltà. In quei momenti bisogna stare sereni e far passare il momento. Vediamo domani gli esiti degli esami, sono cose che capitano. Oggi faceva anche molto caldo“.

Dicevamo di Bremer, altro giocatore che ha offerto una prestazione di carattere alla sua prima in bianconero:

“Mi sono meravigliato dell’inserimento che ha avuto, ha un buon piede e oggi ha fatto un’ottima partita. L’ho richiamato una sola volta quando ha seguito Berardi fino alla metà campo, lì devi mollare. Abbiamo fatto poca fatica a difendere perché abbiamo chiuso bene gli spazi. Ha gamba, è aggressivo e copre in lungo: è un giocatore importante“.

Il vero protagonista della serata, però, è Dusan Vlahovic. Il serbo mette a segno una doppietta, e Allegri ne elogia la prestazione, pur senza lesinargli qualche appunto:

“«Lui quando fa gol è contento ma come tutti bisogna migliorare qualche scelta di passaggio, dove può finire la palla… stasera però sono molto contento per lui, è stato molto bravo“.

Una Juventus bella, ma ancora un po’ sprecona, insomma. Il mister batte sulla necessità di migliorare alcuni dettagli anche alla luce delle partite più complicate che bisognerà affrontare (alla terza c’è già la Roma):

“Loro ci avevano tirato un po’ di volte, quindi ho invertito Cuadrado e Di Maria con Locatelli e Zakaria nel mezzo. Stiamo lavorando e siamo migliorati, nonostante abbiamo fatto una buona partita abbiamo buttato un po’ troppe palle a campo aperto. Lì bisogna cercare di chiudere l’azione“.

Chiusura sul mercato: Leandro Paredes, obiettivo numero uno per la mediana, ha seguito il match in televisione, esultando al gol del connazionale Di Maria. Interrogato sul suo possibile acquisto, Allegri glissa:

“Paredes e Di Maria sono amici, sono argentini e hanno giocato insieme. Ora dobbiamo lavorare con chi abbiamo a disposizione. La società ha lavorato bene sul mercato, sostituendo bene chi è partito. Aggettivo per Di Maria? Non ne ha bisogno, è un campione“.