Juventus-Salernitana: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 20-3-2022

Dove vedere Juventus-Salernitana trentesima giornata di Serie A 2021-2022 domenica 20 marzo 2022 ore 15.00. La partita Juventus-Salernitana sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Ancora amareggiata per la clamorosa disfatta interna di ieri sera contro il Villarreal di Unai Emery, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri, quarta in classifica con 56 punti e reduce da una striscia di dieci vittorie e cinque pareggi nelle ultime quindici partite di campionato disputate, riceve, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, per la trentesima giornata di Serie A, la modesta Salernitana di Davide Nicola che, ultima in graduatoria con 16 punti, giunge all’ombra della Mole dal pareggio interno, per 2-2, di sabato scorso, contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Juventus-Salernitana, trentesima giornata Serie A 20-3-2022.

I favori del pronostico sorridono ovviamente ai bianconeri che, chiamati a rialzarsi dopo la brutta figura di qualche ore fa, non dovrebbero avere problemi contro la non certo irresistibile formazione granata la quale, a secco di vittorie dall’1-2 al Verona del 9 gennaio scorso, ha sempre meno partite a disposizione per provare a conquistare una salvezza distante, ora come ora, ben nove punti.

Come vedere Juventus-Salernitana in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Juventus-Salernitana

Competizione: Serie A

Data: domenica 20 marzo 2022

Orario: 15.00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Juventus-Salernitana sarà visibile, a partire dalle 15.00 di domenica 20 marzo 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra bianconeri e granata sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca della partita dell’Allianz Stadium sarà di Ricky Buscaglia con commento tecnico di Dario Marcolin.

Altro metodo per assistere alla sfida tra piemontesi e campani è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Juventus-Salernitana sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Salernitana

La radiocronaca di Juventus-Salernitana sarà disponibile, a partire dalle 15.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Juventus-Salernitana

Per quanto riguarda le formazioni, Allegri dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Szczesny in porta. Davanti a lui, Danilo, De Ligt, Rugani e Pellegrini. Centrocampo a quattro con Cuadrado, Arthur, Rabiot e Bernardeschi. In attacco, il duo formato da Dybala e Vlahovic.

Nicola dovrebbe invece optare per un più articolato 4-2-3-1. Sepe quindi in porta con, a fargli da scudo, Zortea, Gyomber, Fazio e Ranieri. A centrocampo spazio a L. Coulibaly ed M. Coulibaly. Sulla trequarti, Verdi, Bonazzoli e Kastanos. Davanti, l’unico perno offensivo, Djuric.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Zortea, Gyomber, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, M. Coulibaly; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric.

Allenatore: Davide Nicola.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Juventus e Salernitana sono complessivamente cinque (tutti in Serie A) con un bilancio che parla di tre vittorie dei bianconeri, una dei granata e un pareggio. Sette i gol segnati dai piemontesi, uno quello messo a referto dai campani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Salernitana-Juventus 0-2 dello scorso 30 novembre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente in casa juventina, invece, risale a Juventus-Salernitana 3-0 del 20 dicembre 1998 (Serie A 1998-1999). Quello di domenica sarà il primo match ufficiale tra le due compagini sul terreno dell’Allianz Stadium.

