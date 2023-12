Juventus-Roma dove vedere il match valido per la 18ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 30 dicembre alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Roma sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Roma, 18° giornata di Serie A 2023/24

Juventus-Roma. La formazione di Allegri, dopo il passo falso avuto in quel di Marassi con il pareggio contro il Genoa, ha rialzato la testa andando a vincere a Frosinone per 1-2. Il ritmo che sta seguendo è da zona Champions, visto che ora sono secondi in campionato con un margine rassicurante sulla terza, il Milan, di 8 punti.

Il tecnico toscano, comunque, ha avuto da ridire ai suoi giocatori, in particolare agli attaccanti. Secondo lui, infatti, non sarebbero rientrati nel modo corretto quando era in possesso di palla la formazione di Di Francesco.

Juventus-Roma. Comunque alla fine il mister ha elogiato la sua squadra, affermando come sia riuscita a reagire nonostante il momento di difficoltà dopo aver preso rete all’inizio della ripresa. Ecco le sue parole:

“La squadra ha fatto una buona partita, a Frosinone aveva vinto solo il Napoli. Non era semplice perché loro sono molto bravi e c’è un ambiente magico. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, poi nella ripresa siamo calati un pochino ma è normale. Abbiamo avuto una buona reazione, ma bisogna continuare a lavorare. Sono contento per Yildiz e Vlahovic, ma in generale per tutta la squadra. Ho messo dentro Weah perchè c’era bisogno di uno come lui che fosse fresco e andasse al cross”.

Inoltre sull’obiettivo stagionale è ancora convito di raggiungerlo, ci sono tutti i presupposti visto che stiamo superando la metà del campionato:

“Abbiamo superato quota 38, ora passiamo un buon Natale e poi penseremo alla Roma che è una partita complicata. Sicuramente ci avviciniamo alla quota Champions”.

Juventus-Roma. Il tecnico portoghese è molto felice dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Napoli nel match prima di Natale. In questo modo rimangono attaccati al quarto posto e alla zona Champions. Una vittoria meritata, anche se per il posto nella coppa della grandi orecchie c’è ancora molto da lavorare. C’è la questione infortuni che attanaglia il gruppo e rende difficile ottenere l’obiettivo massimo:

“Se fossimo tutti e tutti fossimo a posto non avrei problemi a dire che possiamo arrivare al quarto posto, ma abbiamo una storia clinica complicata, per questo non mi piace parlare di un obiettivo preciso, siamo uniti, questo è un gruppo che prova a fare il massimo e ad aiutarsi”.

Dove vedere Juventus-Roma in diretta TV e streaming:

Data: 30 Dicembre

30 Dicembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Roma, match della 18ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Roma in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Roma è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Roma , dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Roma, le ultimissime

Solito 3-5-2 per la formazione di Allegri con in porta Szczesny, in avanti la solita coppia Vlahovic, Chiesa. Il terzetto di difensori sarà composto da Gatti, Bremer e Danilo. Mentre sulle fasce agiranno Weah da una parte e Kostic dall’altra. Al centro spazio per McKennie, Rabiot e Locatelli.

Mourinho dovrà ancora fare a meno di Dybala, così come di Abraham. In difesa tocca a Smalling rimanere ancora ai box. In avanti Lukaku spalleggiato da Azmoun. Rui Patricio in porta, in difesa Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo spazio per Kristensen e Spinazzola sulle fasce, mentre i tre di centrocampo saranno Cristante, Paredes e Pellegrini.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Lukaku, Azmoun. Allenatore: Mourinho