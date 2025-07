Juventus rifiuta offerta da 70 milioni il suo gioiello: niente Premier, resta in bianconero

Il gioiellino della Juventus, Kenan Yildiz è finito al centro di un’asta internazionale sensazionale ma la società bianconera non è disposta ad accettare nessuna asta.

Fonti inglesi affermano che il Chelsea avrebbe presentato una proposta da 70 milioni di euro per il giovane trequartista classe 2005 offrendo al club torinese un’opportunità enorme per monetizzare, ma la dirigenza ha risposto picche, ribadendo che Yildiz non è in vendita e rifiutando l’offerta in toto.

Si tratta di un segnale forte della Juventus che punta a costruire intorno a lui il proprio centrocampo del futuro, invertendo la tendenza delle cessioni anticipate.

La Juventus ha preso posizione in modo netto: Kenan Yildiz resterà a Torino.

Il classe 2005 turco, già titolare della maglia numero 10 bianconera, continua ad attirare le attenzioni dei principali club europei. Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea avrebbe messo sul tavolo una proposta vicina ai 70 milioni di euro, ma la dirigenza juventina ha rispedito al mittente ogni tentativo, chiudendo la porta a qualsiasi dialogo.

Dettagli dell’operazione Yildiz:

Il Chelsea aveva in mente di rinforzare il suo centrocampo con il talento turco ma la Juventus ha deciso di blindarlo , ritenendolo parte integrante del futuro tecnico della squadra

, ritenendolo parte integrante del futuro tecnico della squadra In vista del rinnovo di contratto, i bianconeri hanno già messo sul piatto un adeguamento salariale sostanzioso per assicurarsi il centrocampista fino al 2028, portando il suo ingaggio da circa 1 M€ netti a oltre 4 M€ netti annui

Kenan Yildiz chi è, carriera e statistiche:

Nato a Regensburg (Germania) il 4 maggio 2005 , da padre turco e madre tedesca. Scelto il passaporto turco, indossa la maglia della nazionale maggiore dalla fine del 2023

il , da padre turco e madre tedesca. Scelto il passaporto turco, indossa la maglia della Altezza: ~1,85 m. Ruolo principale: attaccante, ala sinistra o trequartista, abile con entrambi i piedi

Yildiz, classe 2005, che indossa la maglia numero 10 della Juventus è stato protagonista della Serie A 2024-2025 con 7 gol e 4 assist contribuendo in modo decisivo alla qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League.

In totale i numero di Yildiz con la maglia della Juventus nella stagione 2024-2025 sono di 12 gol e 9 assist in 52 partite giocate ed il talento turco è considerato il presente e il futuro della Juventus.

Nella scorsa stagione, Yildiz ha chiuso al secondo posto in Serie A per dribbling riusciti e al quinto per occasioni da gol create, affermandosi come uno dei giocatori offensivi più completi del campionato italiano. Nel Mondiale per Club disputato in estate, ha ulteriormente confermato il suo valore con 3 reti in 4 partite.

Il talento turco ha ricevuto la maglia numero 10 della Juventus all’inizio della stagione 2024/25, un segnale forte dell’importanza che il club gli attribuisce. La dirigenza vede in Yildiz un pilastro centrale per la ricostruzione della rosa.

La Juventus ha già deciso di respingere ogni offerta per il giocatore nonostante l’interesse concreto da parte di alcuni club della Premier League.

Il club bianconero sta inoltre preparando un nuovo contratto per riconoscere il crescente peso di Yildiz all’interno della squadra e blindare il suo futuro a Torino.

La carriera di Yildiz dal Bayern alla Juve

Cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco , si trasferisce a parametro zero alla Juventus nell’estate 2022

, si trasferisce a parametro zero alla nell’estate 2022 Debutta nei professionisti con la Next Gen (Serie C) il 17 dicembre 2022: in totale 14 presenze e 2 reti nella stagione d’esordio

(Serie C) il 17 dicembre 2022: in totale 14 presenze e 2 reti nella stagione d’esordio Promosso in prima squadra nella stagione 2023‑24: il 20 agosto debutta in Serie A a 18 anni, pagando solo poche presenze da subentrante. Il 23 dicembre segna il suo primo gol da titolare contro il Frosinone: a 18 anni e 233 giorni diventa il miglior marcatore straniero più giovane nella storia bianconera in campionato

La stagione 2024‑25 è quella della consacrazione: 35 presenze in campionato, 7 gol e 4 assist, con la maglia numero 10 indossata per la prima volta

Debutto in Champions League: segna contro il PSV a 19 anni e 136 giorni, diventando il marcatore più giovane nella storia della Juve nella massima competizione europea, superando Del Piero

Al Mondiale per Club 2025 realizzato in estate negli USA, segna 3 gol in 2 partite, vincendo il premio di “Man of the Match” e attirando gli elogi di mister Tudor

Record, stile di gioco e note