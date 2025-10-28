Juventus pronta all’incontro con Spalletti

Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, la Juventus è pronta a incontrare Luciano Spalletti per discutere la possibilità di affidargli la guida tecnica della squadra. L’incontro, che potrebbe tenersi già martedì, rappresenta un passo decisivo nella ricerca del nuovo allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor, avvenuto lunedì.

Il tecnico croato paga una serie negativa pesantissima: otto partite consecutive senza vittorie in tutte le competizioni e quattro gare senza segnare. Dopo appena otto giornate di Serie A, Tudor diventa così il primo allenatore della stagione 2025-26 a essere sollevato dall’incarico, chiudendo la sua breve avventura bianconera.

Spalletti in pole e vicino all’accordo

Secondo Gianluca Di Marzio e le ultime indiscrezioni di Sky Sport, Spalletti sarebbe il principale candidato per la panchina juventina. L’ex tecnico del Napoli e della Nazionale italiana avrebbe già espresso disponibilità ad accettare le condizioni proposte, mostrando grande interesse per un ritorno in Serie A.

La Juventus, dal canto suo, avrebbe pronto un contratto fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Resta da definire la durata dell’estensione: un anno aggiuntivo o un biennale. In entrambi i casi, Spalletti sembra orientato a dire sì.

Rifiutati Fenerbahce e Qatar: Spalletti vuole restare in Italia

Sky sottolinea inoltre che Spalletti avrebbe rifiutato diverse offerte internazionali, tra cui quella del Fenerbahce e alcune proposte molto remunerative provenienti dal Qatar, con l’obiettivo preciso di attendere un progetto ambizioso nel calcio italiano.

La Juventus, in cerca di una scossa dopo un inizio di stagione deludente, potrebbe rappresentare proprio quel progetto. Spalletti, reduce dal trionfo con il Napoli e dall’esperienza alla guida dell’Italia, porterebbe a Torino un’identità tattica moderna, una forte mentalità vincente e una gestione esperta dello spogliatoio, qualità di cui i bianconeri hanno urgente bisogno.

Le prossime ore decisive

L’incontro di martedì potrebbe dunque segnare una svolta decisiva. Se l’intesa dovesse essere raggiunta, Spalletti potrebbe diventare a breve il nuovo allenatore della Juventus, inaugurando un nuovo ciclo con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Tutte le strade, al momento, portano a lui: il ritorno di Luciano Spalletti in Serie A sembra ormai soltanto una questione di tempo.

I migliori bookmaker