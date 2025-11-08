Juventus potrebbe risparmiare milioni grazie al Wolverhampton: nel mirino Motta e Tudor

Tutor - Stadiosport.it

Il cambio di allenatore in casa Wolverhampton Wanderers potrebbe trasformarsi in un’inaspettata boccata d’ossigeno finanziaria per la Juventus. Dopo l’esonero di Vitor Pereira, il club inglese sta valutando diversi profili per la panchina e, secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, tra i nomi presi in considerazione figurano due tecnici ben noti ai tifosi bianconeri: Thiago Motta e Igor Tudor.

Entrambi gli allenatori sono ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2027, nonostante i rispettivi esoneri. Attualmente il club torinese continua a sostenerne gli stipendi, un onere economico pesante che potrebbe svanire se uno dei due dovesse accettare la proposta del Wolverhampton.

Il contratto di Thiago Motta, incluso il suo staff tecnico, vale complessivamente circa 16,3 milioni di euro lordi. Quello di Igor Tudor, invece, si aggira intorno agli 11 milioni. Se una delle due trattative andasse in porto, la Juventus si libererebbe immediatamente da questi impegni contrattuali, risparmiando fino a 16 milioni di euro nei prossimi tre anni.

Dal punto di vista economico, si tratterebbe di un vero colpo di fortuna per la dirigenza bianconera, che da tempo cerca di alleggerire il monte ingaggi e ridurre le spese legate ai tecnici non più in servizio. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, sia Motta che Tudor non sarebbero convinti dall’idea di trasferirsi in Premier League, preferendo attendere opportunità più interessanti in altri campionati.

La Juventus osserva con interesse gli sviluppi: un eventuale accordo tra i Wolves e uno dei due ex allenatori permetterebbe alla società di risolvere uno dei suoi problemi economici più fastidiosi fuori dal campo, liberando risorse da destinare ai progetti sportivi futuri. In attesa di capire chi sarà il prossimo tecnico del Wolverhampton, a Torino si incrociano le dita: un cambio di panchina in Inghilterra potrebbe valere oro per le casse bianconere.

I migliori bookmaker