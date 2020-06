Juventus, possibile esonero per Sarri: Pochettino o ritorno di Allegri?

La Juventus starebbe pensando di esonerare Maurizio Sarri a fine stagione. A sostituire il tecnico toscano potrebbero essere Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, o Massimiliano Allegri che tornerebbe a Torino dopo una sola stagione lontano dalla panchina bianconera.

Le due finali perse da Sarri hanno fatto storcere il naso a molti tifosi e alla Juventus stessa. La società bianconera non è affatto contenta di come stanno andando le cose e potrebbe decidere di esonerare il tecnico toscano. A sostituire Sarri sarebbe uno tra Pochettino ed Allegri

L’allenatore argentino ha fatto benissimo con il Tottenham, riuscendo a portare i londinesi fino alla finale di Champions League persa con il Liverpool. La dirigenza bianconera stima molto Pochettino che gradirebbe di certo la meta bianconera, anche per le origini piemontesi.

Al Tottenham, Pochettino guadagnava circa 10 milioni di euro ed è ancora legato agli Spurs fino al 2023 essendo stato esonerato. Alla Juventus, per liberarsi del Tottenham, potrebbe chiedere qualcosa in più ed al momento è solamente un’ipotesi.

Molto più plausibile, invece, il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Che il tecnico livornese possa tornare alla Juventus non è così impossibile come si vocifera, visti gli ottimi rapporti con il presidente Andrea Agnelli. Il problema è rappresentato, però, dagli altri membri della dirigenza.

Allegri non si è lasciato in grandi rapporti con il vicepresidente Pavel Nedved e con il ds Fabio Paratici e ciò potrebbe bloccare un suo ritorno. Tuttavia se Sarri dovesse essere esonerato, considerato anche che non ci sono grandi nomi liberi sulla piazza, la dirigenza bianconero potrebbe esser costretta a fare un passo indietro e riaccogliere il suo ex allenatore.

