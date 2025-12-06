Juventus partirà per Napoli solo il giorno della partita: scelta strategica di Spalletti per garantire serenità alla squadra

La sfida tra Napoli e Juventus è il grande appuntamento della 14ª giornata di Serie A, una partita sempre carica di tensione e rivalità tra tifoserie. Proprio per questo, Luciano Spalletti ha preso una decisione insolita ma mirata: i bianconeri raggiungeranno Napoli soltanto il giorno del match, evitando il tradizionale soggiorno notturno nella città partenopea.

Il tecnico, che conosce benissimo l’ambiente napoletano avendo vinto lo Scudetto lì nel 2023, ha scelto di far restare la squadra in ritiro a Continassa, dormendo come di consueto al J Hotel la notte precedente. Da Torino, il gruppo partirà domenica mattina con un volo charter, raggiungerà l’hotel a Napoli a metà giornata e si preparerà per una sfida che si annuncia intensa e ad alta pressione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la decisione nasce dal trattamento riservato alla Juventus negli ultimi anni durante le permanenze notturne a Napoli: cori, petardi e fuochi d’artificio sotto l’hotel, spesso progettati per disturbare il riposo dei calciatori.

Spalletti, consapevole del clima acceso che caratterizza una trasferta al Maradona, ha preferito ridurre al minimo le distrazioni, puntando su un avvicinamento più silenzioso, controllato e protetto. Partire il giorno stesso della partita, nella visione del tecnico, permette ai giocatori di trascorrere una notte tranquilla, carica mentalmente e fisicamente, lontano da sollecitazioni esterne.

La scelta rappresenta anche un segnale di preparazione psicologica: Napoli Juventus non sarà una partita qualunque, e Spalletti vuole arrivarci con lucidità, gestione delle energie e serenità totale.

I migliori bookmaker