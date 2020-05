Juventus, Paratici: “Fatta per rinnovi Buffon e Chiellini. In trattativa con Dybala”

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha concesso una lunga intervista a Sky Sport facendo il punto della situazione sui rinnovi in casa bianconera. Fatta per i rinnovi di Buffon e Chiellini, mentre si sta cercando di blindare Paulo Dybala.

In casa Juventus si sta lavorando ai rinnovi del contratto di alcuni giocatori fondamentali. Ad affermarlo è stato Fabio Paratici, direttore sportivo dei bianconeri, che in una lunga intervista a Sky Sport ha rivelato dettagli importanti in questo senso.

Il ds della Juventus ha praticamente annunciato i rinnovi di Gigi Buffon e di Giorgio Chiellini, due giocatori che hanno un peso abbastanza forte nello spogliatoio. Paratici ha fatto sapere come manchi solo l’ufficialità: “Siamo in dirittura di arrivo per i rinnovi di Buffon e Chiellini”

Manca ancora qualcosa, invece, per il rinnovo di Paulo Dybala. Paratici ha dichiarato come sono iniziati i contatti con il suo entourage e che la volontà della Juventus sia quella di farlo restare a Torino: “Stiamo trattando anche il rinnovo di Dybala, purtroppo pero l’emergenza ha di fatto interrotto tutto. La nostra volontà è che Paulo resti con noi a lungo“.

In questa lunga intervista, Paratici ha parlato anche di calciomercato, cercando di fare chiarezza anche sul futuro di Gonzalo Higuain. Il ds bianconero ha ribadito l’importanza in rosa dell’attaccante argentino ed ha dichiarato come l’intenzione della Juventus sia quello di mantenerlo in squadra anche il prossimo anno.

Sempre in chiave calciomercato, Paratici ha preferito non commentare le voci che vedono coinvolte Juventus e Barcellona in trattativa per uno scambio tra Pjanic ed Arthur. Il ds dei campioni d’Italia ha dichiarato come la Juventus tratti sempre coi grand club, ma che ora non è il momento di parlare di calciomercato.

