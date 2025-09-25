Juventus nomina Darren Burgess nuovo Direttore della Performance

Darren Burgess - Stadiosport.it

La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio dell’australiano Darren Burgess come nuovo Direttore della Performance, una figura inedita all’interno del club bianconero.

Burgess, che vanta oltre 25 anni di esperienza internazionale nel mondo dello sport, ha lavorato in passato con club di prestigio come Liverpool e Arsenal in Premier League, oltre ad aver collaborato come consulente con franchigie di NFL e NBA. La sua carriera è da sempre focalizzata su aspetti fondamentali come prevenzione degli infortuni, nutrizione, riabilitazione e recupero.

Il comunicato ufficiale della Juventus spiega che Burgess, una volta completate le pratiche burocratiche internazionali, inizierà a operare in sinergia con tutte le aree tecniche e con ogni settore della società, dalla prima squadra fino alle giovanili, con l’obiettivo di garantire uniformità nei metodi di analisi e prevenzione.

«La nomina di Darren – si legge nella nota – rappresenta un passo significativo nella strategia della Juventus, che punta all’eccellenza in termini di performance, innovazione e benessere degli atleti.»

La Juventus, infatti, non è soltanto la formazione di Serie A, ma comprende anche la Next Gen (che milita in Serie C), la squadra femminile, i settori giovanili, la scuola e l’hotel, tutti ospitati nel moderno centro sportivo della Continassa, alle porte di Torino.

Con l’arrivo di Burgess, i bianconeri rafforzano ulteriormente la propria struttura, con l’obiettivo di elevare gli standard di preparazione atletica e garantire la miglior condizione possibile a tutti i giocatori.

