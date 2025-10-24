Juventus nel caos: voci clamorose su Tudor, spunta l’ipotesi che nessuno si aspettava

Tudor - Stadiosport.it

Clamoroso a Torino. A poche ore dalla delicatissima sfida contro la Lazio, l’aria a Vinovo si è fatta pesante: Igor Tudor potrebbe davvero lasciare la panchina della Juventus. Non si tratta più di semplici malumori o indiscrezioni da bar, ma di voci sempre più insistenti che filtrano dallo spogliatoio bianconero. E la notizia ha il sapore della bomba.

Solo un mese fa, la Juve sembrava lanciatissima: tre vittorie in tre partite, la rimonta sull’Inter e una tifoseria tornata a sognare. Ma da allora, qualcosa si è rotto. Sei gare senza successi pieni, tra pareggi amari e due sconfitte consecutive, hanno fatto crollare entusiasmo e certezze. E ora la domanda circola ovunque: Tudor ha perso il controllo dello spogliatoio?

Le voci parlano di un tecnico irritato, teso, stanco di difendersi da critiche interne. E secondo alcuni insider, la rottura potrebbe arrivare non per un esonero, ma per una decisione ancora più sorprendente.

“Non sarà esonerato, si dimetterà lui”: l’indiscrezione che gela i tifosi

Durante una diretta su JuveLive, il giornalista Marcello Chirico ha rivelato uno scenario che potrebbe cambiare tutto:

“Tudor mi sembra nervoso. Questo vuol dire che percepisce attorno a sé un’aria pesante. Io credo che non si farà esonerare: si dimetterà lui, prima che la situazione peggiori.”

Un fulmine a ciel sereno. Perché, se davvero Tudor scegliesse di andarsene, lo farebbe rinunciando al suo ingaggio e ammettendo di non sentirsi più sostenuto dal club. Un gesto raro, ma che secondo alcune fonti sarebbe già stato valutato.

Possibile addio dopo la Lazio? Le piste per il dopo-Tudor

Il match di domenica contro la Lazio potrebbe essere decisivo. In caso di mancato successo, le dimissioni potrebbero diventare realtà. E già si parla di alternative:

secondo Chirico, i nomi di Spalletti, Palladino e Mancini non sarebbero al momento praticabili, mentre attenzione alla pista estera. Il profilo di Edin Terzic, ex Borussia Dortmund, piace molto ai vertici juventini e sarebbe una scelta pronta e credibile in caso di svolta improvvisa.

Il clima resta incandescente. A Torino nessuno conferma, ma nemmeno smentisce. E intanto i tifosi si dividono: chi chiede pazienza, e chi ormai sente che l’era Tudor potrebbe finire prima del previsto.

Una cosa è certa: la partita dell’Olimpico non sarà solo un test tecnico, ma un verdetto sul futuro della Juventus.

I migliori bookmaker