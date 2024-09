Juventus-Napoli, dove vedere il match valido per la 5ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 21 settembre alle ore 18:00 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Napoli, 5° giornata di Serie A

Juventus-Napoli. Bianconeri che vengono da due pareggi ottenuti, un freno alle ambizioni del team di Thiago Motta. La squadra, però, non sembra averne risentito nel primo match giocato nella nuova Champions, nel quale hanno vinto e convinto contro gli olandesi del Psv. Un 3-1 che non ammette repliche, un’importante iniezione di fiducia per il proseguo della stagione.

In quella sfida ha trovato di fronte una formazione che non ha rinunciato a giocare, ha messo in mostra ottimi giocatori, un gioco offensivo e la volontà di mantenere il possesso della palla. Quest’ultimo dato, in effetti, si è rivelato un tallone d’achille per i bianconeri, ma non influito sulla prestazione e il risultato finale.

Juventus-Napoli. Gli uomini di Motta sono stati abili a colpire nei momenti giusti, senza rischiare eccessivamente. Hanno compreso come agire nei vari momenti della sfida ed hanno trafitto al momento opportuno

Le difficoltà maggiori si sono palesate quando di fronte a loro hanno avuto un avversario che attendeva, che non si scopriva, ma preferiva colpire di rimessa. In queste occasioni hanno espresso numerosi limiti, tra i quali la presenza di giocatori che sappiano creare superiorità numerica, compiere una giocata differente per scardinare una difesa molto arroccata.

Juventus-Napoli. Di fronte avranno una squadra che è reduce da tre vittorie consecutive, dopo il passo falso iniziale a Verona. Il tecnico sembra aver trovato gli automatismi giusti, le giuste motivazioni e una mentalità vincente. Sono caratteristiche che competono al tecnico salentino, reduce da un anno sabbatico ed ora più che mai voglioso di vincere in una piazza esigente ed importante come quella partenopea.

Le due formazioni sono divise da un punto in classifica, è ancora presto per parlare di punti fondamentali, ma ciò che potrà emergere da questa sfida sarà un’idea maggiormente chiara su chi possa essere in vantaggio nella corsa al titolo.

Dove vedere Juventus-Napoli in diretta TV e streaming:

Data: 21 Settembre

21 Settembre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Napoli, match della 5° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Napoli è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Marco Balzaretti al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All: Motta

NAPOLI (3-4-2-1) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Zambo Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All: Conte

