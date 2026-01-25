Juventus – Napoli LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 22° Giornata

Dove vedere Juventus – Napoli in Diretta Tv e Streaming Live, 22° Giornata Serie A, Domenica 25 Gennaio ore 18:00.

Domenica sera andrà in scena un nuovo capitolo di una delle rivalità più sentite del calcio italiano, con la Juventus di Luciano Spalletti pronta ad accogliere allo Stadium il Napoli di Antonio Conte, campione in carica di Serie A, per una sfida dal peso specifico altissimo.

Le due squadre arrivano all’appuntamento separate da appena quattro punti in classifica, un dettaglio che rende il match decisivo non solo per l’orgoglio, ma soprattutto per la corsa alle prime posizioni, con i club di Milano ancora davanti a guidare la lotta al vertice.

A rendere il confronto ancora più interessante ci saranno anche le storie intrecciate sulle panchine con Luciano Spalletti su quella della Juventus e Antonio Conte a guidare il Napoli, con volti noti e motivazioni extra che promettono di alzare ulteriormente la tensione di una serata da big match.



Formazioni Ufficiali di Juventus – Napoli:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal Allenatore: Luciano Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere Juventus – Napoli in Diretta TV e Streaming

Il match Juventus – Napoli di Domenica 25 Gennaio alle 18:00 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.