Juventus-Napoli: gli azzurri hanno presentato ricorso al Collegio di garanzia dello sport

Il Napoli ha presentato ricorso al Collegio di garanzia dello sport contro lo 0-3 a tavolino ed il punto di penalizzazione inflittogli per non essersi presentato all’Allianz Stadium per la sfida contro la Juventus.

Continua la battaglia legale del Napoli che, come annunciato dal Collegio di garanzia dello sport, ha ufficialmente presentato ricorso contro lo 0-3 a tavolino ed il punto di penalizzazione per la mancata disputa della sfida del 4 Ottobre scorso contro la Juventus.

Gli azzurri hanno continuato a ribadire di aver rispettato tutti i protocolli e di non essere partiti per Torino a causa del blocco dell’ASL. Il club partenopeo, dunque, chiede che la partita venga ricalendarizzata e giocata in altra data per non falsare la classifica di Serie A.

Inoltre, il Napoli ha chiesto anche la restituzione del punto di penalizzazione considerato che secondo la società partenopea non è stata commessa alcuna violazione del protocollo. Adesso tutto passa nelle mani del Collegio di garanzia dello sport che dovrà prendere una decisione nei prossimi giorni.

La sentenza potrebbe arrivare entro Natale e nel caso in cui il Collegio di garanzia dello sport dovesse accogliere tale ricorso allora la gara sarà giocata. Ma nel caso in cui anche il CONI confermasse le decisioni prese dal giudice sportivo e dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, il Napoli non ha intenzione di fermarsi.

De Laurentiis è intenzionato a giocarsi tutte le sue carte pur di averla vinta in questa battaglia legale ed è pronto ad andare al TAS ed al TAR. Il presidente azzurro è fermamente convinto di poter ribaltare la situazione e di poter giocare finalmente la sfida contro la Juventus.

