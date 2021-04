Juventus-Napoli Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 07-04-2021

La partita tra Juventus e Napoli, valevole per il recupero della terza giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A ed in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Pirlo dovrà fare a meno dello squalificato Rabiot, Gattuso senza Insigne e Zielinski aspettando l’esito del secondo giro di tamponi.

Mercoledì alle ore 18:45 big match all’Allianz Stadium dove la Juventus ospiterà il Napoli nella gara valida per il recupero della terza giornata di Serie A.

I bianconeri hanno conquistato 4 punti nelle prime due uscite stagionali, vincendo e convincendo contro la Sampdoria e pareggiando e faticando contro la Roma. Per Pirlo secondo banco di prova dopo la sfida dell’Olimpico, con il tecnico bianconero che si aspetta una prestazione decisamente migliore rispetto a quella di una settimana fa.

Partenza ottima, invece, per gli azzurri che dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma della prima giornata, ha travolto con un netto 6-0 il Genoa. Sei punti su sei conquistati per Gattuso che ora vuole una prova di forza contro i campioni d’Italia.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Napoli

Per questa partita, Pirlo dovrà fare a meno di Rabiot, espulso contro la Roma, con Arthur che probabilmente partirà titolare nel centrocampo a quattro al fianco di Bentancur, con Cuadrado e Frabotta sulle fasce. Per il resto la formazione non differirà molto da quella vista a Roma con Kulusevski che tornerà al fianco di Cristiano Ronaldo in avanti dopo aver agito da esterno all’Olimpico, mentre alle loro spalle si muoverà Ramsey. In difesa confermato il trio formato da Danilo, Bonucci e Chiellini, in porta ci sarà ancora Szczesny.

Gattuso non avrà a disposizione Insigne, infortunatosi contro il Genoa, e Zielinski che è risultato positivo al COVID-19. L’ex allenatore del Milan spera di non avere altri positivi ed attende con ansia l’esito del secondo giro di tamponi. Sarà 4-2-3-1 per il Napoli con Ospina tra i pali, Di Lorenzo ed Hysaj sulle fasce, Koulibaly e Manolas a formare la coppia di centrali. Fabian Ruiz e Lobotka, quest’ultimo favorito su Demme, a comporre la mediana e con Lozano, Mertens ed Elmas ad agire alle spalle dell’unica punta Osimhen.

Probabili formazioni Juventus-Napoli

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. All. Andrea Prilo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen. All. Gennaro Gattuso

Dove vedere Juventus-Napoli in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Napoli, valevole per la terza giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) e su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Napoli in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Napoli utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Napoli

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Napoli

I precedenti tra Juventus e Napoli a Torino sono chiaramente a favore dei bianconeri che hanno trovato i 3 punti in 55 degli 84 incontri disputati. Sono, invece, 21 i pareggi mentre le affermazioni partenopee sono state 8, l’ultima nel 2018 nel recupero per 1-0 grazie alla zuccata di Koulibaly.

Nell’ultimo anno solo la Roma, per giunta in una partita che non contava nulla, è riuscita a vincere a Torino. Nonostante la Juventus di Pirlo sia agli inizi, Gattuso sa che i suoi dovranno giocare la partita perfetta per portare a casa i tre punti, con i bianconeri che a Roma hanno dimostrato di essere pericolosi anche in 10.

Fuori casa, lo scorso anno il Napoli ha zoppicato parecchio con solo 8 vittorie in 19 trasferte. Numeri che vanno migliorati ed una vittoria a Torino, dopo quella di Parma, darebbe un’iniezione di fiducia importante in vista del proseguo della stagione.

