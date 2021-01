Juventus-Napoli Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 20-01-2021

Juventus-Napoli, gara valevole per la Supercoppa Italiana, sarà visibile in esclusiva in chiaro per tutti su Rai 1 e Rai 1 HD ed in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Pirlo spera di recuperare uno tra Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, Gattuso col dubbio Mertens, Petagna stringe i denti.

Domani alle ore 21:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia ci si gioca il primo trofeo della stagione con Juventus e Napoli che si contenderanno la Supercoppa Italiana.

La sconfitta contro l’Inter è stata dura per i bianconeri che non sono mai stati in partita e che sono chiamati a riscattarsi. La Juventus sa che lo scudetto si sta facendo molto difficile e tenterà in tutti i modi di portare questo trofeo a casa per non restare a mani vuote.

Non intende restare a mani vuote nemmeno il Napoli, con gli azzurri che dopo i 6 gol alla Fiorentina, vogliono portare a casa la Supercoppa contro i rivali di sempre. Gli azzurri vanno a caccia della loro terza Supercoppa e sono determinati nel raggiungere lo scopo.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Napoli

Pirlo incrocia le dita e spera di recuperare almeno uno tra Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, out causa Covid-19. Dopo la brutta sconfitta di Milano, l’allenatore bianconero dovrebbe cambiare parecchio la formazione soprattutto a centrocampo. In porta toccherà a Szczesny, in difesa Danilo passerà a sinistra al posto di Frabotta con Demiral a destra e Bonucci e Chiellini al centro. A centrocampo spazio alla coppia Arthur-Bentancur, mentre sugli esterni agiranno Chiesa e McKennie. Scelte obbligate in attacco con Morata e Cristiano Ronaldo unici ad essere a disposizione.

Gattuso potrebbe dover fare a meno di Mertens, con il belga che sta facendo di tutto per esserci, ma al momento è più fuori che dentro. Ci sarà, invece, Petagna che stringe i denti dopo l’infortunio al polpaccio e guiderà l’offensiva, con Lozano, Zielinski e Insigne a supporto alle sue spalle. In mediana confermato il duo Bakayoko-Demme, mentre in difesa Manolas e Koulibaly saranno i centrali con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In porta spazio ad Ospina.

Probabili formazioni Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gennaro Gattuso

Dove vedere Juventus-Napoli in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Napoli, match che vale la Supercoppa italiana sarà visibile in esclusiva in chiaro su Rai 1 e Rai 1 HD per tutti, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00

Sarà possibile guardare la partita Juventus-Napoli utilizzando il servizio streaming RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai: basterà accedere al sito www.raiplay.it e selezionare la finestra dell’evento, o in alternativa scaricare l’app su smartphone o tablet.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Napoli

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Napoli

Sono tre i precedenti tra Juventus e Napoli in Supercoppa ed in due occasioni sono stati i partenopei ad uscirne vincitori. La prima volta fu nel 1990, con gli azzurri di Maradona che si imposero con un netto 5-1, mentre la seconda è stata nel 2014, con il Napoli che si impose ai rigori a Doha, in Qatar, dopo il 2-2 maturato nei 120′.

La Juventus ha vinto l’edizione del 2012 contro gli azzurri, vincendo 4-2 a Pechino in Cina dopo i tempi supplementari in una gara ricca di veleni e polemiche nel post partita per la direzione di Mazzoleni. In totale i bianconeri hanno portato a casa 8 Supercoppe sulle 15 finali disputate, mentre gli azzurri puntano al terzo titolo in questa speciale classifica.

Quella di domani sarà una gara molto equilibrata, con entrambe le formazioni vogliose di dimostrare la propria forza per motivi differenti. La Juventus per rialzare la testa dopo la debacle del Meazza, il Napoli per confermare i progressi mostrati nel 6-0 contro la Fiorentina.

