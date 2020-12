Recupero Juventus-Napoli: si gioca a gennaio o maggio in attesa delle coppe

Juventus Napoli data recupero. I partenopei riescono a vincere il ricorso presentato al CONI dopo la sconfitta per 3-0 a tavolino contro i bianconeri dello scorso 4 ottobre. La partita, quindi, si dovrà rigiocare. Il Napoli, inoltre, si è visto togliere anche il punto di penalizzazione che permette agli uomini di Gattuso di agguantare in classifica Roma e Juventus. Ora, però, resta da decidere il giorno del recupero della partita. Tra le ipotesi spunta una data a gennaio o a maggio.

Alla fine è arrivata l’ufficialità che il Napoli tanto aspettava. Il club ha vinto il ricorso presentato al CONI per la sconfitta subita a tavolino con la Juventus. Inoltre è stato tolto anche il punto di penalizzazione con cui la società partenopea era stata sanzionata . Filtrava già ottimismo in casa Napoli ma ora che la sentenza è arrivata Aurelio De Laurentiis può tirare un sospiro di sollievo.

Una buona notizia per il Napoli che ne aveva bisogno considerate le due sconfitte consecutive in campionato con Inter e Lazio. Rino Gattuso, stasera nel match contro il Torino, dovrà approfittare anche della sconfitta dei bianconeri con la Fiorentina per poter sperare ancora nel titolo. Il tecnico calabrese avrà anche la possibilità di giocare lo scontro diretto con i bianconeri. La data del recupero, però, resta ancora un’incognita.

Juventus Napoli data recupero , possibile slittamento a maggio

Non è per nulla facile piazzare una partita in un calendario fitto di impegni. La Serie A dovrà terminare entro maggio visto l’inizio degli Europei fissato per giugno. Ovviamente i club sono impegnati anche con le rispettive competizioni: il Napoli in Europa League mentre la Juventus in Champions League. A queste si aggiungono anche la Coppa Italia che inizierà il mese prossimo. Tante sono le ipotesi messe al vaglio per il giorno del match.

Si pensava di poter posizionare la partita già a gennaio. I partenopei, però, il 13 gennaio ospiteranno l‘Empoli per gli ottavi di Coppa Italia mentre la Juventus il Genoa nella stessa giornata. Come se non bastasse, le due squadre si affronteranno proprio il 20 gennaio al Mapei Stadium nel match per la Supercoppa Italiana.

Difficile, per il momento, poter recuperare già subito questa partita a meno che non vengano fatti slittare i loro impegni nella coppa nazionale. La soluzione che sembrerebbe essere la favorita è quella di giocare la sfida a maggio, quando mancherebbero poche giornate al termine del campionato.

Per adesso è molto difficile fornire una data precisa dato che tutto dipenderà anche dal proseguimento delle due squadre in Europa. Sarà molto problematico trovare degli slot liberi in un calendario così compresso e la decisione necessiterà di molto tempo. L’unica certezza, però, è che la partita si giocherà, questa volta sul campo.

