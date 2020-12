Juventus-Napoli, accolto il ricorso degli azzurri: la partita va rigiocata. Restituito anche il punto di penalizzazione

Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso del Napoli ed ha annullato lo 0-3 a tavolino inflitto contro la Juventus, con la gara che andrà rigiocata. Agli azzurri è stato restituito anche il punto di penalizzazione in classifica.

Questa sera è stata scritta la parola fine alla lunga vicenda giudiziaria riguardante Juventus-Napoli, gara in programma lo scorso 4 Ottobre e mai disputata. Il Collegio di Garanzia del CONI ha infatti accolto il ricorso del club azzurro, annullando lo 0-3 a tavolino e stabilendo che la gara vada rigiocata.

I primi due gradi di giudizio erano stati sfavorevoli al Napoli, ma De Laurentiis non si è mai fermato ed era pronto anche ad adire al TAR nel caso in cui neanche il CONI avesse ribaltato la sentenza. Ed invece, il CONI con un comunicato ufficiale ha dato ragione al presidente partenopeo ed ai legali azzurri, restituendo al club anche il punto di penalizzazione che gli era stato inflitto inizialmente.

Un risultato importante per il Napoli che ha sempre ribadito in ogni sede di aver rispettato il protocollo e di non essere potuto partire per Torino a causa del blocco delle due ASL campane. Il Collegio di Garanzia del CONI ha letto le carte a sua disposizione ed alla fine è stato deciso di far rigiocare la partita.

Nel pomeriggio, De Laurentiis si era detto fiducioso sull’esito della sentenza, dichiarando come avesse trovato in aula gente competente e che aveva letto le carte. Un cauto ottimismo che dunque ha trovato conferma con questa sentenza che chiude una brutta pagina del nostro campionato e del calcio italiano in generale.

Ora bisognerà solo stabilire quando andrà giocata la partita. Il calendario delle due squadre è fitto per gli impegni di campionato, di Coppa Italia ed europei. La sensazione è che la partita possa essere recuperata a Primavera inoltrata e forse anche oltre.

