Juventus-Napoli 1-0, dichiarazioni post-partita, Allegri “Contento per Gatti, ma deve migliorare in difesa. Vlahovic è Chiesa devono mettersi a disposizione”

Altro successo importantissimo in casa Juventus, i bianconeri di Max Allegri superano di misura per 1-0 anche il Napoli e attuano il controsorpasso al vertice a discapito dell’Inter.

Massimiliano Allegri è intervenuto i microfoni di Dazn nel post partita per analizzare la gara dei suoi: “Diciamo che vincere stasera è stato molto importante perché abbiamo messo il Napoli a -12 e questo è fondamentale per noi. Poi per quanto riguarda sogni e scudetti, noi dobbiamo continuare a migliorare in certi aspetti della partita perché sbagliamo tanto nella gestione della palla nei momenti di difficoltà. Abbiamo fatto un buon primo tempo soprattutto quando spostavamo la palla da una parte all’altra, poi nel momento di difficoltà la squadra diventa un blocco granitico, ma oggi abbiamo avuto lo spirito giusto.”



Il tecnico ha poi continuato: “Ho un gruppo di ragazzi che si mette a disposizione. Rabiot e Mckennie hanno fatto un lavoro straordinario credo che nel momento importante della partita potevamo migliorare nella gestione, ma per il resto abbiamo fatto un’ottima gara.”



Sullo scudetto “Tra di noi possiamo anche dire che abbiamo la voglia e l’ambizione di vincere lo scudetto, però poi per arrivare a quelli che sono i risultati bisogna fare e questa squadra deve continuare a fare, migliorando tecnicamente e facendo punti. Nel campionato tutte le gare sono importanti, poi nel calcio si vivono momenti esaltanti e momenti di depressione, invece, noi dobbiamo fare in modo di mantenere sempre una costanza di rendimento.”

Sull’equilibrio: “Il merito è tutto dei ragazzi, loro hanno tanta voglia e tutti i giorni arrivano per migliorare e credo che la cosa più importante è che noi siamo una squadra molto umile, che sa quali sono i propri limiti, ma ci stiamo lavorano.”

Su Vlahovic e Chiesa “Stasera Dusan ha fatto veramente una grande partita anche fisica, ha dominato l’avversario, ha avuto anche delle occasioni nel primo tempo. Chiesa nel primo tempo ha giocato molto bene, loro hanno capito che bisogna mettersi a disposizione perché in panchina ci sono alternative di livello.”



Il tecnico livornese ha poi concluso sui gregari: “La Juventus non dimentichiamoci che ha nel proprio dna da 120 che in partite del genere lavora e fatica per portare a casa il risultato. Su Gatti sono molto contento per il gol, ma lo sa benissimo, perché ne ho parlato anche con lui, deve migliorare a livello difensivo.”