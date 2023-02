Juventus-Nantes Allegri: “Domani recuperiamo Cuadrado e Bonucci, l’Europa League è un nostro obiettivo, dobbiamo avere grande rispetto per il Nantes.”

La Juventus di Max Allegri dopo il successo in campionato contro la Fiorentina è pronta a riprendere il proprio cammino in Europa League. Domani i bianconeri affronteranno il Nantes all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21:00.

Massimiliano Allegri ha lasciato le proprie dichiarazioni alla stampa alla vigilia del match contro il Nantes che inaugurerà il debutto della formazione juventina in Europa League: “L’Europa League è un nostro obiettivo, attraverso essa possiamo accedere alla prossima Champions League, per questo cercheremo di arrivare fino in fondo. Inoltre, questa competizione ci darà altre motivazione e la possibilità di occupare il campionato, stare tutta la settimana senza giocare è noioso. Siamo ancora in lotta per tre competizioni dopo il passaggio in Coppa Italia. Dobbiamo essere bravi a mantenere la nostra forza su tutte le competizioni, bisogna lavorare e migliorare alcune cose. Contro la Fiorentina non abbiamo gestito la palla al meglio e poi dobbiamo fare quanti più punti possibili in campionato.”

Il tecnico ha poi proseguito sul rapporto con i tifosi “Anche io a volte sbaglio, sono umano, non sono di ferro. In alcuni momenti bisogna fare determinate cose, in altri bisogna evitare. Ad una squadra che passa ad un -15 da un giorno all’altro è normale che prenda piede uno scombussolamento. Domani bisogna vincere per arrivare alla gara contro lo Spezia nel migliore dei modi.”

Allegri ha poi chiarito la situazione rientri di Pogba e Chiesa: “Non so quando rientrerà Pogba, stiamo andando tutti ad un passo alla volta. Stamattina si è allenato con la squadra, ma è ancora indietro fisicamente, bisognerà valutarlo giorno dopo giorno. Chiesa sta recuperando molto bene dopo la gara di domenica, è un ottimo segnale.”



Il tecnico livornese ha poi annunciato i pieni recuperi di Bonucci e Cuadrado “Domani recuperiamo Cuadrado che tornerà a disposizione anche se non sarà al meglio. Anche Bonucci sarà convocato, ma solo per fargli assaporare il clima partita.”