Juventus-Monza, Allegri: “Pogba e Vlahovic ci saranno, Chiesa a causa di un affaticamento muscolare non sarà disposizione.

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a rilasciarsi in campionato dopo le ultime due gare senza vittoria.

Il tecnico juventino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza. Il primo pensiero dell’allenatore è andato alle condizioni fisiche e mentali della squadra “Arriviamo a questa partita in un momento molto delicato dopo le ultime due uscite, dove siamo riusciti ad ottenere soltanto un punto, peraltro subendo otto gol. Dobbiamo stare molto attenti domani perché affrontiamo una squadra in forma e che vuole fare punti, domani la formazione avrà più titolari rispetto alla gara di Coppa Italia.”

Le parole di Allegri si sono poi spostate sulla presenza di Vlahovic, Pogba e Chiesa “Domani ci saranno Vlahovic e Pogba, mentre Chiesa ha accusato un affaticamento muscolare, quindi resterà fuori. Per quanto riguarda Cuadrado, dovrebbe tornare con la Lazio.”

Infine, il tecnico livornese ha concluso chiarendo la situazione Mckennie “Weston non sarà a disposizione perché è al centro del calciomercato, in realtà credo che la società abbia già trovato una soluzione per la cessione.”