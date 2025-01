Juventus-Milan, dove vedere il match valido per la 21ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 18 gennaio alle ore 18:00 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Milan sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Milan. Bianconeri che hanno perso l’abitudine a vincere. La pareggite sembra essere entrata a far parte del DNA dei torinesi. Il quarto pareggio nelle ultime cinque sfide, intervallo da un successo ottenuto contro il Monza per 1-2. In questi ultimi tre pareggi la formazione di Thiago Motta è sempre partita da un vantaggio, il quale puntualmente non è riuscita a mantenere.

Sintomo di una fragilità difensiva evidente, con le manovre di mercato delle ultime ore per cercare di correre ai ripari. In difesa è stato acquistato un terzino destro, tale Alberto Costa, in avanti il calciatore Kolo Muani.

I nuovi innesti dovrano dare delle alternative utili a Thiago Motta, in difficoltà per le rotazioni con i giocatori a dispozione.

Juventus-Milan. I rossoneri, a sua volta, sono reduci dal successo in Supercoppa del 6 gennaio scorso, dopo aver battuto prima la Juventus e poi l’Inter.

In campionato zoppicano ancora un po’, dato che hanno ottenuto 4 punti nelle due partite seguenti. Prima un pareggio in casa per 1-1 contro il Cagliari, quindi il successo in rimonta a Como per 1-2 nel recupero del turno non giocato a seguito della Supercoppa.

Le due squadre si trovano distanziate di appena tre punti, in favore dei bianconeri. Nelle ultime cinque partite, però, il Milan ha ottenuto più punti dei torinesi (9 contro 7), rispecchiando le difficoltà avute in questa stagione.

Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV e streaming:

Data: 18 gennaio

18 gennaio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Milan, match della 21° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Milan in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Milan è a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Milan, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus–Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao.

