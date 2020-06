Juventus Milan 0-0, voti, pagelle e analisi e le Dichiarazioni di Pioli: “Grande partita difensiva, decisivo il rigore dell’andata”

E’ finita 0-0, con il Milan che salva almeno la faccia dopo l’espulsione ingenua di Rebic e non riesce ad approfittare del rigore sbagliato da parte di Cristiano Ronaldo. La Juventus vola in finale e aspetta la vincente di Napoli Inter per sfidarla giorno 17 Giugno.

Top 3 Milan :

Romagnoli 7 Prestazione maiuscola del capitano rossonero. Una certezza di questo Milan e il futuro deve ripartire per forza dal suo rinnovo. L’Intervento in scivolata sul pallone controllato da Cristiano Ronaldo è da arte del calcio.

Kjaer 7 Anche lui una prestazione ottima. Sempre presente sui palloni aerei, sia in fase difensiva, ma in un’occasione anche in fase offensiva. Da riconfermare, forse non come titolare, ma nel pacchetto dei centrali andrebbe tenuto

Kessie 6,5 Può non piacere, ma grazie alla sua prestanza fisica ci mette sempre qualcosa per non sfigurare. Deve crescere e può crescere, da capire se il Milan ci punterà nel prossimo futuro…

Flop 3 Milan:

Rebic 2 Tutti lo invocavano alla vigilia, ma ha deluso le attese, purtroppo spesso ha questi cali di concentrazione e pecca su queste cose, da riconfermare per la stagione che sta facendo, ma con Ibra è decisamente un altro calciatore

Conti 5 Primo tempo da incubo, divorato letteralmente da D.Costa, meglio come tutto il Milan nella ripresa, lui come Calabria in questa stagione sono stati troppo altalenanti.

Bennacer 4,5 Certe volte porta troppo palla e rischia di perdersi in eccessivi dribbling, ha le qualità, ma deve crescere e migliorare.

Juventus Milan 0-0 Semifinale di ritorno

Top 3 Juventus:

De Ligt 7 probabilmente il migliore in campo nella Juventus. Sempre presente in area di rigore, dopo lo spaesamento della prima parte di stagione sembra finalmente aver preso le misure al campionato.

Douglas Costa 7 Se non si infortunasse spesso, parleremmo probabilmente del calciatore più devastante sul pianeta, le sua accelerazioni sono tremende e permettono di cambiare la partita da un momento all’altro. Il suo scatto bruciante è un vero e proprio incubo per la difesa del Milan.

Alex Sandro 7 Prestazione maiuscola dell’ex terzino del Porto, onnipresente sia in fase offensiva che difensiva, anche lui una vera spina nel fianco per il Milan.

Flop 3 Juventus:

Ronaldo 4 Non il miglior Ronaldo questa sera, sbaglia un rigore e crea poco altro, ma si sa, se giocasse sempre ai suoi livelli lui e Messi dovrebbero giocare da soli a questo sport.

Dybala 5 Meglio di Ronaldo, impensierisce Donnarumma, ma neanche lui appare ancora al massimo

Pjanic 4 Anche l’ex centrocampista della Roma oggi è stato sottotono, sicuramente le voci di mercato e la quarantena non hanno aiutato, vedremo nelle prossime partite se ritornerà quello della prima parte di stagione.

Dichiarazioni post partita di Stefano Pioli: “Grande partita difensiva, decisivo il rigore dell’andata” E’ uno Stefano Pioli decisamente amareggiato, nelle due partite il Milan forse avrebbe meritato qualcosa in più, ma si sa il calcio da e il calcio toglie. Deve essere comunque orgoglioso dei suoi ragazzi che nonostante l’espulsione hanno dato tutto. Vedremo se porterà il Milan in Europa dal campionato…

