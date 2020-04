Juventus: Matuidi e Rugani guariscono dal Coronavirus

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Juventus ha annunciato che Blaise Matuidi e Daniele Rugani sono risultati negativi al Coronavirus.

Buone notizie in casa Juventus e per il mondo del calcio italiano e non: Blaise Matuidi e Daniele Rugani sono guariti entrambi dal Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

Nel comunicato, la Juventus fa sapere che entrambi i giocatori sono stati sottoposti per due volte al tampone come da protocollo ed in entrambi i casi sono risultati negativi. I due giocatori avevano contratto il virus circa un mese, con Rugani che era stato il primo giocatore infetto in Serie A.

Sempre nel comunicato, il club bianconero dichiara anche che Matuidi e Rugani non sono più sottoposti al regime domiciliare. I due giocatori, pur essendo guariti, dovranno attenersi comunque alle disposizioni governative ed evitare una ricaduta che potrebbe essere grave.

Matuidi e Rugani non sono i soli calciatori ad essere guariti. Appena dieci giorni fa anche Vlahovic, Pezzella e Cutrone della Fiorentina sono stati sottoposti al doppio tampone, risultando tutti e tre negativi.

Ma le buone notizie in casa Juventus non sono terminate. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche Paulo Dybala, è stato sottoposto al tampone, risultando negativo. L’argentino dovrà sottoporsi nei prossimi giorni al secondo tempo, ma a questo punto è assai probabile che anch’egli abbia sconfitto il virus.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS