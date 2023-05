Juventus-Lecce, dove vedere il match valido per la 33ª giornata di Serie A. La partita si giocherà mercoledì 3 maggio alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Lecce sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Video Gol Highlights Juventus-Lecce, 33esima giornata di Serie A

Juventus-Lecce. Bianconeri che sono reduci da un pareggio a Bologna che ha smosso la classifica, dopo tre sconfitte consecutive.

Ma ora occorre conquistare i tre punti, visto che le inseguitrici (Inter, Milan, Roma, poco più dietro l’Atalanta) hanno tutte tre lunghezze di distanza.

La conquista della zona Champions non è assolutamente scontata, va oltre la questione della squalifica dalle competizioni europee eventualmente decisa dalla UEFA.

Tra infortuni e acciacchi vari Allegri non ha mai avuto l’opportunità di avere la rosa al completo. Questa volta i bianconeri sono sembrati più aggressivi verso il portatore di palla, hanno avuto maggiori compiti di pressing. I rossoblu sono una squadra abile a giocare, palleggiare. Quindi occorreva essere in grado di evitare i rifornimenti alle punte, costruire una gabbia attorno ai loro centrocampisti, fantasisti e uomini migliori in grado di fare la differenza.

Detto ciò il risultato finale è ancora monco, non in grado di soddisfare a pieno il tecnico toscano. Gli errori sottoporta sono stati evidenti, come nel caso dell’errore dal dischetto del polacco Milik.

Juventus-Lecce. Ora occorre essere più precisi e cinici nella concretizzazione delle occasioni. Di fronte avranno un Lecce che si è ripreso i 3 punti nell’ultimo turno in casa contro l’Udinese.

I salentini, però, non sono ancora sicuri della permanenza nella massima serie. Hanno ancora bisogno di punti e se li ottengono contro una formazione così prestigiosa saranno ulteriormente galvanizzati.

Hanno 31 punti, appena 4 sopra la zona retrocessione.

Dove vedere Juventus-Lecce in diretta TV e streaming:

Partita: Juventus-Lecce

Juventus-Lecce Data: 3 maggio

3 maggio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Lecce, match della 33ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l'App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Lecce in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus-Lecce è a cura di Edoardo Testoni, affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Lecce, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Lecce in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Lecce, le ultimissime

Allegri ripropone davanti Di Maria e Vlahovic, dopo l’utilizzo di Milik nel match giocato con il Bologna. Cuadrado e Kostic nella fasce, mentre in difesa il trio davanti a Szczesny è composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Baroni schiererà un 4-3-3 piuttosto offensivo. Non rinuncia a giocare la formazione salentina, con Di Francesco, Ceesay e Banda come tridente. La grande esperienza di Umtiti, unita alla dedizione di Baschirotto per provare a fermare gli avanti bianconeri.

Juventus-Lecce, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni