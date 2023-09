Juventus-Lecce, dichiarazioni pre partita, Allegri “Domani bisogna tornare a vincere, uno tra Chiesa e Vlahovic potrebbe riposare.”

La Juventus cerca riscatto dopo la deludente prestazione di qualche giorno fa vista al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Gli uomini di Max Allegri sono chiamati a rimettere subito in moto la classifica per non vedersi aumentare il distacco con le milanesi in vetta.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce “Domani va giocata una gara per tornare alla vittorie e per cancellare quella che è stata la brutta sconfitta di Sassuolo. Domani sarà importante anche l’appoggio dei nostri tifosi, soprattutto perché siamo reduci da una sconfitta pesante. Bisogna continuare a lavorare e cercare di tornare a vincere già domani, ma non sarà facile perché il Lecce insieme all’Inter è l’unica squadra ancora imbattuta. Le difficoltà di domani saranno quelle di incontrare una squadra solida. D’Aversa è un ottimo allenatore, sta facendo molto bene, hanno dei giocatori molto tecnici e sono molto solidi.”

Il tecnico ha poi continuato sul turnover: “Oggi valuterò il livello fisico dei giocatori. Gatti ha solo 26 partite nella Juventus e quindi deve rimanere sereno e tranquillo perché ha appena iniziato nel calcio che conta e di questi errori ne ricapiteranno sicuramente. Su Szczesny lui è il portiere titolare e domani giocherà assolutamente, sapendo comunque che Perin è diventato un portiere molto importante. Sugli altri ruoli vedremo oggi, perché abbiamo avuto anche un problema con Kean che si è fermato a causa del problema alla tibia che ebbe qualche tempo fa.”

Sulla mancanza di leadership “In rosa abbiamo comunque dei giocatori di un certo spessore come Danilo, Szczesny, Alex Sandro e lo stesso Rugani. Quest’anno abbiamo perso parecchio in esperienza, ma siamo cresciuti in termini di spensieratezza, determinazione e velocità, quindi noi dobbiamo sapere che in determinate pertite posso manifestarsi degli errori d’esperienza, ma è normale. Detto questo, noi dobbiamo evitare montagne russe e cercare di arrivare sempre al risultato, perché per stare nella Juventus questo è fondamentale.”

Su Chiesa e Vlahovic: “Devo valutare la loro condizione, arrivano da due gare molto importanti e magari uno dei due potrebbe partire dalla panchina, visto che poi domenica abbiamo una gara molto importante.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sullo scudetto: “Io quando parlo di alzare l’asticella, intendo che bisogna conoscere i nostri limiti e tramutarli in punti di forza. La realtà dice che ci sono tre squadre che sulla carta partono nettamente favorite per lo scudetto. Questo non vuol dire che noi ci fermiamo al quarto posto, ma rientrare nelle prime quattro sarà già un grandissimo obiettivo, anche perché quando si inaugura un ciclo nuovo i rischi di restare fuori dalla Champions sono alti.”