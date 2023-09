Juventus-Lazio, dichiarazioni pre-partita, Allegri “Bonucci? Non mi piacciono le soap opera. Dispiace per la situazione Pogba, la prima gara dopo la sosta è sempre complicata.”

La Juventus, dopo le uniche due vittorie arrivate in trasferta, cerca il primo successo in campionato davanti ai propri tifosi. I bianconeri di Max Allegri si misureranno contro la Lazio nel pomeriggio di sabato 16 settembre, dove l’obiettivo primario sarà quello della vittoria per continuare anche ad aggiornare lo score dei punti in classifica.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i biancocelesti “La squadra si è allenato molto bene, quelli che sono rimasti hanno fatto una buona settimana di lavoro, gli altri che sono tornati sono arrivati in buone condizioni, anche se qualcuno deve ancora smaltire il fuso orario. C’è voglia di far bene domani alla ripresa, proprio perché questo tipo di partite sono sempre molto difficili, soprattutto se sono contro la Lazio che ha fatto una bella partita e una vittoria a Napoli. In questo momento è difficile anche per me fare la formazione perché in questo momento ci sono giocatori che meriterebbero di giocare, invece dovranno stare fuori, ma ci tengono tutti a far bene. Io credo che la Lazio sia una diretta concorrente per arrivare nelle prime quattro che è un nostro obiettivo. Noi dobbiamo avere la forza di prepararci partita dopo partita, poi ci saranno momenti bui e momenti meno bui, ma bisogna essere bravi ad affrontarli.”

Il tecnico ha poi continuato sul caso Bonucci “Riguarda alla vicenda di Bonucci io credo che non ci sia più nulla da dire a riguardo. Abbiamo detto tanto e non ho nulla da aggiungere, posso soltanto ribadire quanto già detto che gli auguro il meglio per la sua carriera dentro e fuori dal calcio. Le soap opera sono su canale 5 e io non ne sono molto appassionato.”

Su Pogba “Sono molto dispiaciuto della situazione, però non posso aggiungere altro anche perché c’è un procedimento legale in corso con delle persone coinvolte, quindi io credo sia giusto attendere le fine del procedimento. Noi non dobbiamo fare l’errore di voler trovare un giocatore con le caratteristiche di Pogba, ognuno ha le proprie e noi dobbiamo sfruttare tutte le caratteristiche dei nostri giocatori al meglio.”

Su Locatelli e Chiesa “Le possibilità di vedere Chiesa domani dal primo minuto sono molte, perché Federico è tornato stando due o tre giorni a recupero e poi si è rimesso insieme alla squadra, quindi è probabile che giochi dall’inizio. Locatelli, invece, stava facendo già bene nelle prime gare e poi in nazionale ha fatto una bella partita perché ha bisogno della riconvocazione in nazionale e di giocare partite del genere.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sulla formazione “Cambiaso rappresenta un’alternativa anche a destra. I problemi di formazione ci sono più che altro per come si allena il gruppo e quindi stamattina mi sono trovato già in serie difficoltà sulle scelte da fare, anche perché di 4 attaccanti a disposizione tutti sono in ottima forma e lasciar fuori Milik e Kean in questo momento è molto difficile. C’è una buona armonia, ma per far sì che continui bisogna giocare di squadra.”