Juventus-Lazio 3-1, dichiarazioni post partita, Allegri “Molto contento dell’atteggiamento, Chiesa ha fatto la miglior gara da quando è qui, l’obiettivo resta rientrare in Champions.”

La Juventus trova il primo successo in casa in questa nuova stagione e lo fa in maniera netta contro la Lazio per 3-1. Ottima la prestazione del gruppo bianconero che si gode un grande Dusan Vlahovic, autore di una splendida doppietta, a segno anche Federico Chiesa.



Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Dazn al termine del match per commentare la gara dei suoi “Sono contento della prestazione e della vittoria, ma soprattutto dell’atteggiamento che hanno avuto i ragazzi sia di quelli che sono scesi in campo che di quelli che sono subentrati. Oggi anche i tifosi hanno fatto la loro parte, creando un’ottima atmosfera e sostenendo la squadra anche quando la Lazio aveva il possesso palla.“



Il tecnico ha poi continuato “L’anno scorso la squadra ha fatto 72 punti in una difficoltà enorme. Quest’anno avremmo più tempo per preparare le partite e stasera la squadra ha fatto un’ottima gara dal punto di vista caratteriale e tecnico. Sapevamo delle qualità della Lazio e abbiamo cercato di limitare il più possibile la loro rapidità. I ragazzi sono stati molto bravi nella metà campo avversaria, poi dopo quando ci siamo abbassati, la Lazio ha preso possesso del campo e della palla, ma anche in quel momento siamo stati bravi a non disunirsi e a rimanere concentrati.”



Sulla corsa scudetto “Noi non pensiamo allo scudetto perchè dobbiamo sapere che piazzarci nelle prime quattro è già molto difficile. Inter, Napoli e Milan sono al di sopra di tutte e il nostro compito è fare il possibile per restare agganciati a loro il più possibile. Il nostro obiettivo restano i 76 punti da fare per entrare in Champions League. Per noi quest’anno non giocare la Champions è stato sia un danno tecnico, che un danno economico.”



Sull’intesa tra Vlahovic e Chiesa “Secondo me l’intesa è cresciuta molto, soprattutto perché Federico gioca molto più vicino a lui e allo stesso tempo tende ad allagarsi molto sulla fascia. Oggi Chiesa ha fatto un’ottima gara, credo la migliore da quando sia qui.”

Sulla pausa delle Nazionali “La Nazionale ha fatto molto bene a Locatelli perché l’ultima volta non era stato convocato e la convocazione gli ha dato autostima cosa che si è vista nella prestazione fatta contro l’Ucraina. Miretti continua a colleziona buone partite come quella di oggi.”