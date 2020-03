Juventus: intesa con i calciatori per la riduzione degli stipendi

La Juventus ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale di aver raggiunto con i suoi giocatori e con il suo staff un accordo per la riduzione degli stipendi per quanto riguarda i prossimi tre mesi oltre al mese di Marzo.

L’emergenza Coronavirus ha inflitto danni economici ingenti alle squadre di Serie A e la Lega Calcio sta lavorando alacremente per evitare ulteriori perdite. Nel frattempo, però, la Juventus ha fatto la prima mossa ed ha annunciato di aver trovato un accordo con i propri tesserati.

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club bianconero ha comunicato di aver concordato con i calciatori la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

Nota della società | Intesa con calciatori e allenatore della prima squadrahttps://t.co/mkJEh7QhmQ pic.twitter.com/PXeiYQlNGq — JuventusFC (@juventusfc) March 28, 2020

La Juventus, si legge nel comunicato, fa anche sapere che nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti. Un accordo importante che darà respiro al bilancio bianconero 2019/2020.

Come si legge sempre nella nota bianconera, infatti, tale intesa con i giocatori porterà effetti economici e finanziari positivi per circa 90 milioni di euro sull’attuale esercizio.

Inoltre, il club bianconero ha dichiarato anche come, nel caso in cui dovesse riprendere la stagione, tornerà a trattare con i giocatori per eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione della stessa.

La Juventus, infine, ha tenuto a ringraziare tutti i suoi tesserati per il senso di responsabilità dimostrato in un momento così difficile per il paese.

