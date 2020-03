Juventus-Inter, Sarri: “Gara più prestigiosa del campionato. 1000 presenze per Ronaldo? Speriamo di fargli un regalo”

Le parole dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri a Juventus TV alla vigilia del derby d’Italia contro l’Inter. Il tecnico toscano ha riconosciuto la partita come la più prestigiosa della Serie A.

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà l’Inter all’Allianz Stadium nella sfida valevole per il recupero della ventiseiesima giornata di Serie A.

Nonostante si giocherà a porte chiuse, l’atmosfera in campo sarà comunque elettrica visto che si tratta comunque del derby d’Italia. La partita può avere effetti importanti sulla classifica con la Juventus che lotterà per riconquistare la vetta e con l’Inter che vorrà tornare in corsa per lo scudetto.

Anche Maurizio Sarri ha riconosciuto l’importanza della partita di domani e lo ha fatto ai microfoni di Juventus TV, canale ufficiale della squadra bianconera. Il tecnico toscano ha dichiarato come la partita di domani sia la più prestigiosa del campionato: “Questa è la partita più prestigiosa della Serie A per storia e per blasone delle squadre, e in questa stagione anche per la classifica. Dopo due mercati importanti l’Inter è diventata una delle favorite per il campionato, proprio come noi. Sarà una bella gara”.

Contro i nerazzurri non sarà affatto una sfida facile, considerando che gli uomini di Conte hanno perso solo una partita in trasferta a Roma contro la Lazio. Dello stesso avviso si è detto anche Sarri che ha affermato come l’Inter abbia tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la sua squadra: “La partita sarà difficile tatticamente visto il modo di giocare dei nostri avversari. Per noi potrebbe essere una problematica l’ampiezza dell’Inter, ma tutte e due le squadre hanno delle caratteristiche con cui poter mettere in difficoltà gli avversari“.

La Juventus vista nel primo tempo di Lione ha preoccupato non poco i tifosi bianconeri, ma Sarri ha tenuto a dichiarare come la squadra sia molto in crescita. Il tecnico toscano ha recuperato tutti i suoi migliori giocatori ed ha riconosciuto come il livello degli allenamenti si sia alzato parecchio: “In questo momento stiamo recuperando tanti giocatori e questa è una grande fortuna. Negli ultimi giorni la qualità degli allenamenti si è elevata e per noi è una cosa molto importante”.

Quella di domani non sarà una sfida come le altre per Cristiano Ronaldo che proprio nel derby d’Italia toccherà quota 1000 presenze in carriera. L’augurio che si fa Sarri è che la squadra possa fargli un bel regalo, spronando lo stesso portoghese a puntare nuovi obiettivi: “Cristiano è un giocatore che si esalta in numerose gare. E’ un grande traguardo ma lui si deve porre subito nuovi obiettivi: è uno spunto per i compagni per fargli un regalo”.

