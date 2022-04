Juventus-Inter: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 3-4-2022

Dove vedere Juventus-Inter, trentunesima giornata di Serie A 2021-2022 domenica 3 aprile 2022 ore 20.45. La partita Juventus-Inter sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Reduce da una formidabile striscia di undici vittorie e cinque pareggi nelle ultime sedici partite di campionato disputate, la Juventus di Massimiliano Allegri, quarta in classifica con 59 punti, a meno sette dalla capolista Milan, si prepara a ricevere, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, per la trentunesima giornata di Serie A, l’altalenante Inter di Simone Inzaghi che, terza in graduatoria con appena un punto di vantaggio sui bianconeri, giunge in terra piemontese dai due 1-1 consecutivi rimediati contro Fiorentina e Torino.

Juventus-Inter, trentunesima giornata Serie A 3-4-2022.

Escludendo la disfatta interna contro il Villarreal di Unai Emery, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la Vecchia Signora non assapora l’amaro gusto della sconfitta dallo 0-1 subito in casa dall’Atalanta lo scorso 27 novembre. I nerazzurri, dal canto loro, a meno sei dal primo posto dei cugini rossoneri, non vincono lontani da San Siro, in gare di campionato, dallo 0-5 alla Salernitana dello scorso 17 dicembre.

Juventus-Inter in Diretta Streaming

Come vedere Juventus-Inter in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Juventus-Inter

Competizione: Serie A

Data: domenica 3 aprile 2022

Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Juventus-Inter sarà visibile, a partire dalle 20.45 di domenica 3 aprile 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra bianconeri e nerazzurri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca della partita dell’Allianz Stadium sarà di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Altro metodo per assistere alla sfida tra piemontesi e meneghini è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Juventus-Inter sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Inter

La radiocronaca di Juventus-Inter sarà disponibile, a partire dalle 20.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Juventus-Inter

Per quanto riguarda le formazioni, Allegri dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Szczesny in porta. Davanti a lui, Cuadrado, De Ligt, Chiellini e De Sciglio. Centrocampo a tre con Locatelli, Arthur e Rabiot. In attacco, il trio formato da Dybala, Vlahovic e Morata.

Inzaghi dovrebbe invece optare per il suo classico 3-5-2. Handanovic quindi in porta con, a fargli da schermo, D’Ambrosio, Skriniar e Bastoni. A centrocampo spazio a Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. Davanti, la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Locatelli, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Juventus e Inter sono complessivamente 243 con un bilancio che parla di 110 vittorie dei bianconeri, 73 dei nerazzurri e 60 pareggi. 346 i gol segnati dai piemontesi, 299 quelli messi a referto dai meneghini.

Considerando solo le gare di campionato, l’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Inter-Juventus 1-1 dello scorso 24 ottobre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente all’Allianz Stadium, invece, risale a Juventus-Inter 3-2 del 15 maggio 2021 (Serie A 2020-2021). Il Biscione non vince in casa della Vecchia Signora dall’1-3 del 3 novembre 2012 (Serie A 2012-2013), mentre, per quanto riguarda i pareggi, l’ultimo all’ombra della Mole è lo 0-0 del 9 dicembre 2017 (Serie A 2017-2018).