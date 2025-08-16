Pronostici calcio oggi Sabato 16 Agosto 2025: Coppa Italia protagonista con sfide equilibrate

Pronostici Calcio Oggi by StadioSport.it

Il weekend entra nel vivo con un sabato ricco di partite interessanti in Coppa Italia, dove diverse squadre di Serie A e Serie B si giocano la qualificazione al turno successivo. Oggi scenderanno in campo formazioni ambiziose come Como, Cremonese, Cagliari e Venezia, pronte a testare la propria condizione in vista dell’avvio del campionato. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i match italiani più attesi della giornata con i nostri pronostici.

⚠️ Avviso: Questi pronostici non sono garanzia di vincita, ma analisi basate su dati statistici e stato di forma. La selezione odierna comprende partite studiate per multiple e scommesse mirate, sfruttando anche i bonus benvenuto dei bookmaker.

Como – Südtirol (ore 18:30)

Il Como ha alzato l’asticella dopo il ritorno in Serie A e si presenta con un organico di valore superiore rispetto al Südtirol, ancora in fase di costruzione. I lariani vogliono partire forte davanti al proprio pubblico e per questo puntiamo su un successo netto, con almeno due gol di scarto.

Pronostico: 1 Handicap -1

Venezia – Mantova (ore 18:00)

Il Venezia deve subito archiviare la delusione retrocessione e l’occasione contro il Mantova appare ideale. La differenza di valori è evidente e i lagunari, oltre a puntare al passaggio del turno, vorranno mantenere inviolata la porta.

Pronostico: 1 + NoGol

Cagliari – Virtus Entella (ore 20:45)

Sfida potenzialmente insidiosa per il Cagliari, che parte favorito ma dovrà fare attenzione alla voglia di sorprendere dei liguri. Ci aspettiamo una partita equilibrata, con il fattore campo che potrebbe risultare decisivo ma senza escludere un match tirato.

Pronostico: Asian Handicap +1 Entella

Cremonese – Palermo (ore 21:15)

Due squadre che puntano in alto nei rispettivi campionati e che si equivalgono molto sul piano tecnico. La gara potrebbe restare bloccata a lungo, con pochi gol nei 90 minuti regolamentari e possibile decisione ai supplementari.

Pronostico: Under 2.5

Tabella riepilogativa pronostici Coppa Italia 16 agosto 2025

