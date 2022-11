Juventus-Inter, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 2-0 per la Juventus il match contro l’Inter valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Per i bianconeri a segno Rabiot e Fagioli.

Sulla partita: “Il nostro primo tempo è stato d’altissimo spessore, non meritavamo di iniziare la ripresa sullo 0-0. Il rammarico di non aver sfruttato le occasioni c’è ed è tanto. Dopo lo svantaggio ci siamo disuniti, e nonostante ciò siamo stati bravi a crearci la palla del pareggio, sciupata poi da Lautaro Martinez”.

Big match fallimentari: “Non aver vinto fin qui contro nessuna delle big è un dato che deve farci riflettere. In gare del genere bisogna fare di più. Oggi però la prestazione non è mancata. La scorsa stagione abbiamo vinto qui con la Juventus senza meritare, questa volta invece è il 2-0 per loro a non starci”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Fase difensiva: “Dobbiamo lavorare di più sulle dinamiche difensive. Tra l’altro una squadra come la nostra non può permettersi di subire due gol da azioni nostre d’attacco. Serve fare il fallo tattico giusto quando serve”.

Distanza dal primo posto: “Bisogna ragionare gara dopo gara. Questa sconfitta fa male, ma siamo ancora all’inizio della stagione. L’unico obiettivo deve essere quello di concludere al meglio questo primo scorcio di campionato contro Bologna e Atalanta”.