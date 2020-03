Juventus-Inter 2-0, dichiarazioni post-partita Conte: “Loro più forti, noi lavoriamo per raggiungerli, ma serve tempo”

Termina 2-0 per la Juventus il match contro l’Inter valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Per i bianconeri decisive le reti di Ramsey e Dybala.

Sulla gara: “Fino all’intervallo la partita è stata molto equilibrata, ma dopo il gol loro la nostra partita è finita. Questo crollo psicologico è davvero un peccato, anche perché il secondo tempo lo avevamo cominciato con il piglio giusto. Dispiace, ma il risultato sia dell’andata che del ritorno parla chiaro”.

Blocco nella corsa scudetto: “Questo stop non deve demotivarci o abbatterci, ma solamente dare consapevolezza che fra noi e loro c’è la differenza dei soli due scontri diretti. Le sconfitte, se prese nella maniera giusta, ci aiuteranno a crescere a livello di personalità ed esperienza di squadra”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Gli avversari: “In tutto ciò, inoltre, non va dimenticata la forza della Juventus. Stiamo pur sempre parlando di una squadra che ha dominato gli ultimi 8 campionati di Serie A. Il nostro è un percorso che dura da meno di un anno, dovremo essere bravi a crescere volta per volta. Non si può ottenere tutto subito.”

Situazione coronavirus: “Stiamo vivendo un periodo difficile, far finta di niente in queste situazioni non è affatto facile. La situazione è delicata. Noi ci rimettiamo agli ordini degli organi competenti, nella speranza che verranno prese decisioni volte a tutelare tutti, senza differenziazioni”.

