Juventus-Inter 1-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-1 il match tra Juventus e Inter valido per la tredicesima giornata del campionato di serie A. Ai nerazzurri serve il solito Lautaro Martinez per pareggiare il vantaggio bianconero firmato Vlahovic.

Pareggio: “Far goal alla Juventus di certo non è una cosa semplice, bravi i ragazzi a rispondere subito presenti. La nostra azione è stata davvero molto bella. Peccato invece per il goal subito, nato da una palla nostra persa e da un seguente mancato ripiego su Vlahovic”.

Nessun rimorso: “La squadra ha fatto quello che doveva fare. Addirittura lo scorso anno, in una partita quasi identica, abbiamo perso. Giocare su questo campo non è mai semplice. La Juventus si difende sempre molto bene. Il pareggio ce lo teniamo, ma di certo non era il risultato per il quale avrei firmato alla vigilia”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Palleggio positivo: “Giocare con una Juventus così basso non è affatto una cosa semplice. L’abbiamo trovata così come ce la immaginavamo alla vigilia. Trovare spiragli in spazi così stretti di certo non è cosa semplice”.

Calendario: “Nell’arco di una settimana affronteremo il Benfica e il Napoli, con diverse assenze che spero di risolvere molto presto. Possibile, tra l’altro, ci possa essere qualche rotazione nel match di Champions League, come sempre fatto in periodi così fitti di gare”.