Juventus-Inter 0-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi: ”La lotta scudetto prosegue grazie al successo di oggi”

Termina 0-1 per l’Inter il match contro la Juventus valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Calhanoglu.

Gara centrale per il futuro: “Punti fondamentali questi per la rincorsa da fare su Milan e Napoli. Le 8 partite che mancano da qui alla fine dovranno essere sfruttate al meglio. Oggi i ragazzi hanno dimostrato un gran carattere”.

Pressione: “Rispetto a quanto stabilito con la società precedentemente siamo più avanti sotto ogni aspetto, quindi sono tranquillo. Ovviamente quando mancano i risultati il peso aumenta, ma mai da essermi sentito a rischio”.

Simone Inzaghi, 45 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Vicinanza: “La società mi ha già chiesto di prolungare il contratto, è stata scelta mia aspettare fino alla fine. Voglio che la mia possibile firma arrivi su una base di risultati solidi e non offuscati. Di sicuro le critiche ricevute sono state dettate dall’aver alzato troppo l’asticella tra novembre e dicembre”.

Juventus non sorprendente: “Primo tempo tolta una traversa su un fallo netto su Handanovic la Juventus ha creato poco. Nel secondo tempo anche c’è stato solo il palo di Zakaria, occasioni che ci aspettavamo anche di poter concedere ad una squadra così forte”.