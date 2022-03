Juventus, infortunio Dusan Vlahovic: rischia l’Inter?

Juventus, guai in vista per Max Allegri: Dusan Vlahovic ha accusato un fastidio muscolare, abbandonando di fatto il ritiro della Serbia. A rischio la sfida con l’Inter?

Non finiscono i guai in casa Juventus: dopo aver visto naufragare, ieri, il rinnovo di contratto di Paulo Dybala, la società bianconera accoglie oggi la notizia dell’infortunio di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, impegnato con la Nazionale per le amichevoli con Ungheria e Danimarca, è rientrato ieri a Torino, dopo aver accusato un fastidio all’inguine.

Vlahovic si aggiunge così, momentaneamente, alla lista di indisponibili della squadra di Max Allegri. Sono sette i giocatori attualmente infortunati tra le file bianconere, cui si aggiunge l’assenza di Manuel Locatelli, affetto da Coronavirus.

Un problema, quello degli infortuni, che ha afflitto la squadra bianconera durante tutto l’arco di questa stagione sportiva. Sono rientrati solo di recente, uomini chiave come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Assenze che hanno lasciato Allegri orfano di pedine fondamentali in impegni cruciali per l’evolversi della stagione.

Dagli ambienti bianconeri filtra comunque ottimismo sulle condizioni di Dusan Vlahovic: solo un affaticamento il suo, che con un trattamento conservativo dovrebbe portarlo a recuperare in tempo per la ripresa del campionato.

È ciò che mister Allegri si auspica, d’altronde: al rientro dalla sosta per le Nazionali, la Juventus è attesa dall’importante gara casalinga contro l’Inter. Il derby d’Italia, fondamentale per mantenere a distanza l’Atalanta, e ultima chance per alimentare le residue speranze di rimonta Scudetto.

Una partita da non sbagliare nella maniera più assoluta, dunque. Per questo alla Juventus servirà il miglior Dusan Vlahovic: il serbo, giunto a Torino alla fine del mercato di gennaio, ha messo a segno cinque reti nelle undici gare disputate tra campionato e coppe. La sua media realizzativa parla di un gol ogni 181 minuti giocati. Praticamente un gol ogni due partite.

Anche nel match casalingo contro la Salernitana, Dusan ha dimostrato particolare intesa col partner d’attacco Paulo Dybala, chiudendo già nei primi 25 minuti una sfida che ha portato i bianconeri a un solo punto dall’Inter. Proprio quell’Inter cui punta ora Vlahovic. Ci saranno due settimane per smaltire i fastidi muscolari accusati. La Juventus cercherà di preservare il suo campione.

