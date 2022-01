Juventus, infortunio Bonucci: salta Napoli e Roma?

Leonardo Bonucci è costretto a dare forfait. Il difensore della Juventus, con ogni probabilità, salterà le due prossime sfide di campionato contro Napoli e Roma. Per l’ex Bari si tratterebbe di un affaticamento muscolare alla coscia.

Emergenza anche in casa Juventus. Massimiliano Allegri perde un pezzo davvero importante nella difesa bianconera ossia Leonardo Bonucci. Il giocatore ha accusato un fastidio alla coscia sinistra e per questo motivo che è stato sottoposto a degli esami al J Medical. Per lui nessun tipo di lesione ma si tratterebbe di un affaticamento muscolare. Non una bella notizia per il tecnico juventino.

Infatti, nel primo match dell’anno, i bianconeri sono chiamati alla sfida decisamente importante contro il Napoli di Luciano Spalletti. Lo spettro del rinvio, vista anche la situazione Covid, è sempre all’erta, nonostante il no secco della Lega, ma a tre giorni, Allegri è chiamato a dover far i conti con un’assenza davvero importante e di grande esperienza.

Juventus, il comunicato dell’infortunio

La Juventus ha comunicato ufficialmente l’infortunio del difensore:

“Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

La situazione in difesa per la Juventus non è tra le migliori. Con Chiellini fuori a causa della positività, senza Bonucci Allegri è costretto a dover puntare alle riserve. Per questo motivo che potrebbe essere l’occasione giusta per schierare Rugani assieme a De Ligt. La Juventus, tra l’altro, non potrà avere neanche Arthur così come anche Pellegrini e Kaio Jorge in quanto influenzati.

Bonucci non ci sarà sicuramente contro il Napoli ma Allegri spera di recuperarlo per l’altrettanto match importante contro la Roma, ma soprattutto in vista della Supercoppa Italiana contro l’Inter.

