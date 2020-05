Juventus: giorni di duro lavoro alla Continassa. Allenamento specifico per Ronaldo

La Juventus si sta allenando duramente alla Continassa per ritrovare la miglior condizione in vista della ripresa delle partite ufficiali. Allenamento specifico per Cristiano Ronaldo, Demiral verso il recupero.

Con le date per la ripresa della Serie A e della Coppa Italia ormai fissate, la Juventus vuole farsi trovare pronta e sta lavorando molto per ritrovare la miglior condizione. I bianconeri affronteranno il Milan in Coppa Italia (si riparte dall’1-1 dell’andata ndr.) e vogliono essere in forma per allora.

Quest’oggi alla Continassa, quartier generale bianconero, Maurizio Sarri si è concentrato di più sulla parte atletica. La Juventus dovrà giocare tante partite ravvicinate nei prossimi mesi ed il tecnico toscano sa che dovrà fare molte rotazioni e tenere al top l’intera rosa se vuole ottenere risultati.

Particolare attenzione la meritano difesa e centrocampo, con lo staff tecnico bianconero che dovrà tenere d’occhio Chiellini, pienamente recuperato ma con un grave infortunio alle spalle, Khedira e Douglas Costa. Quest’ultimi non sono nuovi ad infortuni ed andranno tutelati quando ci sarà da giocare molto.

Settimana di lavoro personalizzato per Cristiano Ronaldo che ha svolto delle sedute specifiche. Il fuoriclasse portoghese è sereno e sorridente, come testimoniato dalla stessa Juventus qualche giorno fa in un video dove lo si vede fare canestro con i piedi. Ieri, invece, CR7 ha sfidato il terzo portiere ed amico Carlo Pinsoglio in una mini-gara di tiri in porta.

Tutto questo per ritrovare la miglior forma fisica, fondamentale per un giocatore ossessionato dalla perfezione come lui. Cerca di ritrovare la condizione anche Mehri Demiral che in settimana ha svolto carichi di lavoro atletico intensi per recuperare al massimo dopo la rottura del crociato patita a Febbraio contro la Roma.

