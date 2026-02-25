Juventus – Galatasaray LIVE e Diretta Streaming Champions League su Prime Video

Dove vedere Juventus – Galatasaray in Diretta Tv e Streaming Live, Spareggio Champions League, Mercoledì 25 Febbraio ore 21:00.

La Juventus si prepara a una serata decisiva all’Allianz Stadium, dove mercoledì ospiterà il Galatasaray con l’obiettivo di compiere una vera impresa e rilanciare le proprie ambizioni in Champions League.

I bianconeri arrivano a questa sfida dopo la pesante sconfitta per 5-2 subita a Istanbul nella gara d’andata dei playoff, un risultato che ha complicato enormemente il cammino europeo della squadra torinese. Il Galatasaray, forte del largo vantaggio, parte ora come netto favorito per il passaggio agli ottavi di finale e punta a difendere il risultato per chiudere il discorso qualificazione.

La Juventus, però, proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno dei tifosi per tentare una rimonta che avrebbe del clamoroso, in una sfida che si preannuncia decisiva per il futuro europeo del club in questa stagione.

Formazioni Ufficiali di Juventus – Galatasaray:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, Kalulu, Kelly, Gatti, Mckennie, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Conceição, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir, Sallai, Sanchez, Bardacki, Jakobs, Torreira, Lemina, Yilmaz, Sara, Lang, Osimhen. Allenatori: Okan

Dove vedere Juventus – Galatasaray in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Juventus – Galatasaray

Data: Mercoledì 25 Febbraio 2026

Mercoledì 25 Febbraio 2026 Orario: 21:00

21:00 Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Tutto pronto l’attesissimo spareggio di Champions League che vedrà di fronte il Juventus e Galatasaray.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video con un ampio pre-partita a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio alle ore 21.00.

In diretta dallo Stadio della Ceramica ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni.

La telecronaca di Juventus – Galatasaray sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo (scaduti il mese gratis Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l’iscrizione). Una volta scaduto il mese di prova gratuito, il prezzo mensile è di 4,99 euro mentre quello annuale è 49 euro.

Juventus – Galatasaray potrà essere visto in diretta streaming gratis senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, il servizio di spedizioni rapide gratuite dell’e-commerce più famoso al mondo.

Quindi chiunque abbia un account Amazon Prime per i classici acquisti online può sfruttarlo per accedere a Prime Video e vedere dunque gratuitamente questa e le altre partite di Champions League che verranno trasmesse ogni mercoledì.

Basterà scaricare l’app e accedere a Prime Video col proprio account per trovare la partita tra i contenuti in evidenza.

Sarò possibile guardare la partita di Champions League anche in 4K se disponibile sul proprio dispositivo, nel menù di accesso (accanto al nome dell’evento) apparirà il logo con la scritta “UHD”, che identifica i contenuti visibili in 4K.

Come arriva la Juventus:

La Juventus ha vissuto una delle notti europee più difficili della sua storia recente, alimentando inizialmente le speranze dei tifosi prima di crollare sotto i colpi del Galatasaray nella sfida d’andata disputata a Istanbul. La doppietta di Teun Koopmeiners aveva infatti ribaltato il vantaggio iniziale dei turchi, illudendo i bianconeri e lasciando intravedere un possibile risultato positivo.

Nella ripresa, però, la squadra torinese è crollata sotto la pressione del Galatasaray, protagonista di un secondo tempo a senso unico. L’espulsione del subentrato Juan Cabal ha ulteriormente complicato la situazione, mentre Noa Lang, in prestito dal Napoli, ha firmato una doppietta contribuendo al pesante 5-2 finale che ha messo in seria difficoltà la Juventus in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League.

Si tratta solo della seconda volta nella storia delle competizioni UEFA che la Juventus subisce cinque o più gol in una singola partita, un evento che non si verificava dal lontano 1958-59, quando i bianconeri incassarono sette reti contro il Wiener Sport-Club in Coppa dei Campioni. Un dato che evidenzia la portata della crisi attraversata dal club piemontese.

Le statistiche non sono incoraggianti: nella storia della Champions League, su 49 squadre sconfitte con almeno tre gol di scarto nella gara d’andata, solo quattro sono riuscite a ribaltare il risultato e qualificarsi al turno successivo. La Juventus sarà quindi chiamata a una vera impresa per ribaltare il destino del doppio confronto.

Il momento negativo non riguarda solo l’Europa. La squadra guidata da Luciano Spalletti arriva da una serie di risultati deludenti anche in campionato, tra cui la sconfitta nel Derby d’Italia contro l’Inter e un altro passo falso contro il Como. Inoltre, il recente ko per 2-0 subito in casa ha interrotto una lunga imbattibilità interna in Serie A che durava dalla scorsa stagione.

Con appena 46 punti in classifica e un distacco di quattro lunghezze dalla zona Champions League, la Juventus sta vivendo la sua peggior stagione a questo punto del campionato dal 2011. Prima della sfida cruciale contro la Roma, i bianconeri dovranno concentrarsi sulla Champions League e cercare quantomeno di salvare l’orgoglio, puntando a battere il Galatasaray per la prima volta negli ultimi 22 anni e provare a riscrivere una qualificazione che oggi appare estremamente complicata.

Come arriva il Galatasaray:

Il Galatasaray arriva a Torino con grande fiducia, forte di una tradizione favorevole contro la Juventus. Il club turco ha perso solo una delle sette sfide complessive contro i bianconeri e, con il successo per 5-2 dell’andata, ha eguagliato il proprio miglior margine di vittoria nella storia della Champions League.

Quel trionfo netto, ottenuto nella 200° partita del Galatasaray in Champions League, ha avvicinato sensibilmente la squadra di Okan Buruk alla prima qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dal 2014. Le statistiche rafforzano ulteriormente l’ottimismo dei turchi: in tutte le 11 precedenti occasioni in cui hanno vinto la gara d’andata di una sfida UEFA con almeno tre gol di scarto, sono sempre riusciti a ottenere la qualificazione.

Il Galatasaray guarda già avanti e sogna un possibile confronto contro una tra Liverpool e Tottenham nel prossimo turno, mentre sul fronte nazionale è pienamente in corsa per confermarsi campione di Turchia. La formazione di Istanbul punta infatti al quarto titolo consecutivo in Super Lig, confermandosi come una delle realtà più dominanti del calcio turco degli ultimi anni.

Nonostante il momento estremamente positivo, il Galatasaray ha mostrato qualche segnale di vulnerabilità. Lo scorso fine settimana, appena quattro giorni dopo il successo contro la Juventus, è arrivata una sorprendente sconfitta per 2-0 contro il Konyaspor, squadra che non vinceva da 12 partite in campionato. Un passo falso inatteso che ha evidenziato alcune fragilità.

Sul piano offensivo, però, il Galatasaray resta una squadra estremamente pericolosa grazie alla presenza di attaccanti di alto livello come Victor Osimhen e Mauro Icardi, capaci di decidere le partite in qualsiasi momento. Allo stesso tempo, il rendimento esterno in Champions League rappresenta un potenziale punto debole: storicamente, il club ha perso il 71% delle gare disputate in trasferta nella competizione e, più recentemente, ha collezionato nove sconfitte e una sola vittoria nelle ultime 13 partite lontano da casa.

Numeri che, pur confermando il Galatasaray come favorito per il passaggio del turno, lasciano alla Juventus una minima speranza di rimonta in una sfida che si preannuncia decisiva per il futuro europeo di entrambe le squadre.

Pronostico Juventus-Galatasaray: i turchi restano favoriti per la qualificazione

La Juventus è chiamata a una prova d’orgoglio davanti ai propri tifosi e, per tentare la rimonta dopo il pesante passivo dell’andata, dovrà partire con un approccio estremamente offensivo fin dal primo minuto. I bianconeri non hanno alternative: servirà intensità, pressione alta e massima aggressività per mettere in difficoltà il Galatasaray e provare a riaprire il discorso qualificazione in Champions League.

Tuttavia, questo atteggiamento espone inevitabilmente la squadra torinese a rischi difensivi. I numeri recenti evidenziano fragilità evidenti: la Juventus ha subito ben 15 gol nelle ultime cinque partite, un dato che sottolinea le difficoltà nel mantenere equilibrio e solidità nei momenti chiave.

Dall’altra parte, il Galatasaray ha dimostrato di essere meno solido in trasferta rispetto alle gare casalinghe, ma può contare su un reparto offensivo di altissimo livello e su una rosa profonda, ricca di alternative capaci di colpire in qualsiasi momento. Proprio questa qualità offensiva potrebbe risultare decisiva per gestire il vantaggio costruito all’andata e difendere la qualificazione.

Il pronostico più plausibile vede una Juventus combattiva e capace di vincere la gara di ritorno per 3-2, ma senza riuscire a completare la rimonta. In questo scenario, il Galatasaray passerebbe comunque il turno con un punteggio complessivo di 7-5, conquistando l’accesso agli ottavi di finale di Champions League e confermando il vantaggio ottenuto a Istanbul.