Video Gol Highlights Juventus-Frosinone 4-0 e Sintesi 11-01-2024

Video Gol e Highlights di Juventus-Frosinone 4-0, quarti di finale di Coppa Italia 2023/24: la tripletta di Milik e la rete del goiellino Yildiz regalano un successo scintillante ai bianconeri!

Partita che non ha mai avuto storia sin dall’inizio. Bianconeri in controllo, grazie ad un rigore sbloccano la sfida e realizzano uno show davanti al proprio pubblico. Milik è il mattatore, assieme ad un ispirato McKennie, autore di due assist importanti. In semifinale affronteranno la Lazio!

Ciociari che si rituffano sul campionato, nel quale dovranno ancora lottare per ottenere la salvezza. Affronteranno l’Atalanta, dopo quattro sconfitte consecutive. Il margine è sempre importante sulla zona retrocessione, ma non è tale da fare dormire sonni tranquilli.

Juventus-Frosinone, quarti di finale di Coppa Italia 2023/24

Sintesi di Juventus-Frosinone 4-0:

Partita che inizia con i padroni di casa subito pericolosi. Weah va al cross ma non trova compagni, poi Yildiz va giù per un contrasto con Mazzitelli, ma l’arbitro lascia andare.

Quando ci avviciniamo al decimo minuto arriva l’episodio che sblocca la contesa. Lirola commette fallo, atterrando Miretti. L’arbitro non ha dubbi ed assegna il calcio di rigore.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Dal dischetto Milik è glaciale, non sbaglia e spiazza Cerofolini.

Prima timida reazione degli ospiti. Ci provano con Harroui, il quale effettua una conclusione centrale bloccata senza difficoltà da Perin. Quattro minuti più tardi, ancora il centrocampista olandese ci prova a seguito di una punizione battuta da un compagno, ma il tiro finisce alto sopra la traversa.

Due minuti dopo è Ibrahimovic a farsi vedere dalle parti di Perin. Il portiere bianconero, però, blocca la sua conclusione.

Quando abbiamo da poco superato la metà della prima frazione occasione importante per i bianconeri! Miretti viene stoppato al momento del diagonale, ma la palla resta nelle disponibilità di Kostic, il quale conclude a botta sicura, ma trova un difensore sulle sue tracce!

Poi ancora Milik si rende pericoloso per due volte! Nella prima con un tiro ribattuto, nella seconda con un colpo di testa lontano dalla porta!

Dopo un tiro di Kostic bloccato sul primo palo da Cerofolini, ecco che si fanno rivedere gli ospiti in avanti. Ibrahimovic con un sinistro a chiudere sul primo palo, ma trova attento Perin che manda in angolo!

RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Grande giocata di McKennie, il quale controlla un pallone molto complicato, serve un cross al centro e pesca Milik. L’attaccante polacco è bravo a controllare la sfera con un eccellente stop e a battere Cerofolini!

Due minuti più tardi un bolide da fuori area di Weah sul quale arriva pronto Cerofolini! Finisce il primo tempo sul 2-0 per i bianconeri.

Ripresa che riprende con ancora i bianconeri in avanti! McKennie prova una conclusione su passaggio di Kostic, ma si fa respingere il tiro da Cerofolini!

TRIS DELLA JUVENTUS! Errore di Cerofolini, che serve Mazzitelli con un passaggio troppo corto. Ne approfitta Locatelli, il quale ruba palla e serve Milik che ha porta sguarnita non sbaglia!

Ci prova da lontano ancora Locatelli, ma la sua conclusione termina sul fondo!

POKER DELLA JUVENTUS! McKennie suggerisce per Yildiz, il quale impatta al volo di destro e batte Cerofolini!

A metà della ripresa l’americano centrocampista bianconero va a staccare di testa su cross dalla sinistra, mancando di poco la porta.

Barrenechea colpisce di testa su corner battuto da Soulé ma la palla viene bloccata senza difficoltà da Perin!

Due minuti più tardi tira da fuori area Nicolussi Caviglia, con pallone che termina alto di poco! Poco dopo la mezz’ora conclusione di Cambiaso dopo una sua azione di contropiede, ma trova pronta la respinta di Cerofolini!

Da questo momento in poi non accedere più nulla. Bianconeri in controllo fino alla fine, senza avere più corso pericoli in difesa e senza aver voglia di premere sull’acceleratore.

Highlights e Video Gol di Juventus-Frosinone 4-0 :

Tabellino di Juventus-Frosinone 4–0 :

JUVENTUS (3-5-2) – Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (71′ st Cambiaso), McKennie, Locatelli (62′ st Nicolussi Caviglia), Miretti (62′ st Illing Junior), Kostic; Yildiz (78′ st Nonge), Milik (62′ st Vlahovic). All.: Allegri.

FROSINONE (3-4-2-1) – Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Lirola (79′ st Bonifazi), Mazzitelli (60′ st Barrenechea), Harroui (60′ st Gelli), Brescianini; Soulé, Kaio Jorge (79′ st Cheddira); Ibrahimovic (46′ st Soulè). All.: Di Francesco.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)

Marcatori: 11′ pt Milik su rig. (J), 36′ pt Milik (J), 48′ st Milik (J) , 61′ st Yildiz (J)

Assist: 38′ pt McKennie (J), 48′ st Locatelli (J), 61′ st. McKennie (J)

Ammoniti: Locatelli, Kostic, Gatti

Espulsioni: –