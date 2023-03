Juventus-Friburgo, Allegri: “Domani gara molto fisica, per noi sarà fondamentale vincere. Vlahovic sta crescendo, Pogba sarà da valutare.”

La Juventus di Max Allegri deve assolutamente scrollarsi di dosso l’amara sconfitta rimediata nell’ultimo match di campionato contro la Roma all’Olimpico per 1-0 e concentrarsi sulla gara casalinga di Europa League in programma domani sera contro il Friburgo.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro i tedeschi del Friburgo, il tecnico ha iniziato la propria conferenza esprimendo la sua analisi sulla gara di domani sera “Domani affronteremo una squadra che è quarta in Bundesliga e che non ha mai perso nel girone. Sarà una gara molto fisica e ben organizzata. Per noi sarà molto importante vincere perché presentarsi in Germania con una vittoria sarebbe fondamentale. Abbiamo l’obbligo di tornare a vincere in casa, perché in Europa ci siamo riusciti solo con il Maccabi, una vittoria domani sarà determinante per il passaggio del turno.”

Il tecnico livornese ha poi continuato la propria intervista esprimendosi sullo stato di forma di Dusa Vlahovic, Angel Di Maria e Bonucci “Io di Vlahovic sono molto contento, a Roma ha fatto un’ottima partita anche dal punto di vista tattico, poi è normale che quando si gioca alla Juventus aumentano le responsabilità e quando si parla di attaccanti la valutazione viene fatta solo sui gol segnati, ci sono delle partite in cui ha segnato ma ha giocato male e altre dove non ha segnato ma ha fatto una buona partita tecnica, però Dusan è cresciuto e sta crescendo. Le partite si vincono con le squadre, poi Angel è un giocatore straordinario diverso da altri, è un campione, ha vinto tanti trofei, sta bene fisicamente e domani partirà titolare. Per quanto riguarda Leo, sta meglio, domenica ha giocato 55 minuti, poi per la titolarità dipenderà anche dalle condizioni di Alex Sandro, poi domani deciderò.”

Massimiliano Allegri si è poi soffermato sul possibile impiego di Moise Kean nella gara di domani, dopo l’espulsione rimediata in campionato e su quello di Pogba “Kean ha sbagliato nella gara di Roma e pagherà la multa che la società gli farà, però è un giocatore importante per noi e fin qui ha fatto gol pesanti, siccome abbiamo molte gare ci sarà bisogno di tutti, indipendentemente dagli errori che si fanno, lui ne ha commesso uno e uscirà da questo errore più maturo. Su Pogba ha fatto un lavoro differenziato oggi, ieri ha fatto un buon allenamento, ma sarà da valutare domani mattina.”