Juventus Fiorentina, dove vedere il match valido per la 22ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 12 febbraio alle 18:00 all’Allianz Stadium. Juventus – Fiorentina sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Juventus-Fiorentina, match valido per la 22esima giornata di Serie A 2022/23

Juventus-Fiorentina. Match tra due formazioni che sono storiche rivali nella Serie A. Tra queste due squadre non è mai corso buon sangue ed ogni volta che si affrontano le due tifoserie si scatenano. Match delicato per i destini di entrambe, le quali figurano in una zona bassa della classifica. Non bisogna fallire questa prova per evitare di trovarsi invischiati nel gruppetto di formazioni che lottano per non retrocedere.

I bianconeri vengono da una buona partita giocata all’Arechi, con la doppietta di Vlahovic, ritornato al goal dopo 9 partite in cui è rimasto ai box a causa di un infortunio. Lo si è rivisto in campo, se pur per uno spezzone, nella partita persa in casa contro il Monza (0-2).

Ora che è tornato a pieno regime si rivelerà utile anche nel match di giovedì prossimo di Europa League contro il Nantes. i bianconeri hanno un’occasione unica per poter arrivare in fondo ad una competizione europea. Tra le papabili è sicuramente tra le prime posizioni, con un ruolo da favorita.

Una vittoria che dà ossigeno ai bianconeri, dopo che vengono da tre risultati negativi, in cui hanno accumulato solamente un punto.

La Fiorentina di Italiano, invece, è reduce dalla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Nelle prime due non ha nemmeno segnato una rete. Non vince dalla scorso 7 gennaio nella sfida giocata in casa contro il Sassuolo (2-1). Un campionato piuttosto anonimo quello della formazione toscana, che ha bisogno di una sterzata. Sicuramente sarà un’impresa agguantare le posizioni europee quest’anno. Al limite può cercare di arrivare fino in fondo alla Conference League, come fece lo scorso anno la Roma.

Juventus Fiorentina, dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Fiorentina

Data: 12 febbraio

Orario: 18:00

Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Fiorentina, match della 22ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus – Fiorentina in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus Fiorentina è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Fiorentina, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Fiorentina, le ultimissime

Si continua sulla strada del 3-5-2 da parte di Allegri. In porta confermato Szczesny, De Sciglio e Kostic saranno i due giocatori sulle fasce, mentre al centro conferma per il giovane Fagioli. In avanti confermata la coppia Di Maria, Vlahovic che ha ben figurato nel match in trasferta a Salerno.

La Fiorentina di Italiano schiererà Jovic come unica punta in avanti, mentre i trequartisti saranno Gonzalez, Barak e Saponara. Confermato in porta Terracciano.

Juventus Fiorentina, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic.